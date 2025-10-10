السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

اليوم.. لجنة نوبل تعلن الفائز بجائزة السلام

تمثال ألفريد نوبل خارج نوبل
10 أكتوبر 2025 08:52

تعلن لجنة نوبل النرويجية عن الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025 اليوم الجمعة. وسيجري الكشف عن الفائز في الساعة 11 صباحا (0900 بتوقيت جرينتش) في أوسلو. ويتنافس هذا العام 338 مرشحا على جائزة السلام، بما في ذلك 244 فردا و 94 منظمة - بزيادة 52 عن العام الماضي.
وتبقى هويات المرشحين لجائزة نوبل سرية لمدة 50 عاما. وفي العام الماضي، حصلت منظمة السلام اليابانية نيهون هيدانكيو على الجائزة لجهودها في تعزيز عالم خال من الأسلحة النووية.
وشهد هذا الأسبوع بالفعل الإعلان عن الفائزين في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب. ويختتم الأسبوع يوم الاثنين المقبل بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية. ويجري منح جميع جوائز نوبل الأخرى تقليديا في ستوكهولم، بينما تقدم جائزة السلام بشكل فريد في أوسلو. وتبلغ قيمة كل جائزة 11 مليون كرونة سويدية (1ر1 مليون دولار). وتقدم الجوائز رسميا في حفل يقام في 10 ديسمبر، وهو ذكرى وفاة ألفريد نوبل، المخترع السويدي للديناميت ومؤسس الجوائز (1896-1833). 

