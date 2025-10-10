الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم محاضرة حول توثيق المسكوكات لتاريخ الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، محاضرة علمية متخصصة بعنوان «توثيق المسكوكات لتاريخ الإمارات في العصور الإسلامية المبكرة.. منذ صدر الإسلام وحتى نهاية العصر العباسي الثاني»، ألقاها الدكتور عاطف منصور، أستاذ المسكوكات والآثار الإسلامية، ضمن جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية المستمرة في توثيق تاريخ الدولة بالأدلة المادية والمصادر الأصلية.

وأكدت المحاضرة أن المسكوكات تُعد من الوثائق الرسمية المهمة التي تسهم في توثيق التاريخ السياسي والاقتصادي للدول، مشيرة إلى أن أرض الإمارات كانت جزءاً فاعلاً في محيطها الإسلامي، وتمتعت بمكانة اقتصادية وتجارية بارزة نظراً لموقعها الجغرافي المتميز، الذي جعل منها محطة رئيسة على طرق التجارة الإقليمية والدولية.



أهمية المنطقة

استعرضت المحاضرة الإطار الجغرافي والإداري لأرض الإمارات خلال العصور الإسلامية المبكرة، مشيرة إلى الأهمية التي حظيت بها المنطقة في التاريخ الإسلامي، والدور الذي لعبته بعض الأُسر المحلية التي نشأت فيها، وأسهمت في إدارة شؤون المنطقة.

وأوضح الدكتور عاطف منصور أن النقود المتداولة في أرض الإمارات قديماً، شملت الدنانير البيزنطية والدراهم الساسانية، والتي عُثر عليها ضمن مكتشفات أثرية تؤكد الازدهار التجاري والثقافي الذي شهدته المنطقة، بالإضافة إلى تداول الدرهم العربي الساساني، ودينار الإمبراطور هرقل.



العملات

سلطت المحاضرة الافتراضية الضوء على أهمية ما وثقته العديد من العملات التي تعود لعصور الخلفاء العباسيين، ومنهم: أبو جعفر المنصور، محمد المهدي، هارون الرشيد، محمد الأمين، عبدالله المأمون، والمتوكل على الله، إلى جانب دنانير ودراهم صدرت بأسماء شخصيات محلية مثل مسمار بن سلم، أحمد بن هلال، عبد الحليم بن إبراهيم، يوسف بن وجيه، ومحمد بن يوسف بن وجيه، بالإضافة إلى عرض عملات نادرة مثل فلس ساماني، وغيره.

وتم خلال المحاضرة عرض صور لمجموعة من هذه المسكوكات، تم الحصول عليها من عدد من المتاحف المحلية والأجنبية، ومن المجموعة الثرية لعبدالله بن جاسم المطيري.