بدور القاسمي تفتتح النسخة الثانية من «مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة» 2025

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة، الرئيسة التنفيذية لـ «مجموعة كلمات»، أول أمس، النسخة الثانية من «مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة 2025»، الذي تنظّمه «مجموعة كلمات» بشراكة استراتيجية مع «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة»، برعاية من «شركة الدهانات الوطنية»، وذلك في مقر «مجلس التعليم العالي والبحث العلمي» في الشارقة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.

ويشكّل المؤتمر، الذي يُعد الأول من نوعه في العالم العربي، علامة فارقة في مستقبل التعليم، حيث يجمع خبراء الطفولة المبكرة من جميع أنحاء العالم، ويقدم تجربة متكاملة لطرق ومناهج تعليم العربية في مرحلة الطفولة المبكرة وفق أحدث الدراسات العالمية، كما يبحث المؤتمر دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دعم القرائية وتنمية المهارات اللغوية، وإبراز أثر أدب الطفل والحكايات الشعبية على بناء الهوية وتعزيز مهارات القراءة، كما يتضمن آليات توظيف الأناشيد والحكايات والألعاب والفنون والتكنولوجيا في خدمة اللغة العربية.



تشكيل الهوية

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمتها الافتتاحية: «إن رؤية الشارقة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تضع اللغة في صميم تشكيل الهوية، وتعليم اللغة العربية في الطفولة المبكرة يسهم في تعزيز التواصل والانتماء. لذلك من خلال هذا المؤتمر، نؤسس طرقاً إبداعية حديثة لمساعدة الأطفال على النمو والتطور والشعور بالثقة بلغتهم وثقافتهم ومستقبلهم».

وتجولت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على الأقسام والمرافق التي تغطي الجوانب كافة، النظرية والعملية والفنية للمؤتمر، ابتداءً بمعرض «عبور الحدود» الذي يستعرض أبحاث منهج أطفال «ريجيو» حول الجمع بين الطبيعة والتكنولوجيا، إلى ركن الورش الذي يحتضن الورش التدريبية والفنية، مروراً بركن الكتب الذي يحتوي على مصادر تعليمية لمرحلة الطفولة المبكرة، وانتهاءً بالمنصة الرئيسة التي تستضيف الجلسات الحوارية والعروض التقديمية بمشاركة نخبة من الأكاديميين والتربويين من جميع أنحاء العالم.



جلسة حوارية

وشهد حفل الافتتاح، جلسة حوارية بعنوان «إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة»، استضافت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وصلاح الحوسني، رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين، وأدارها الدكتور عبدالسلام الحمادي، مدير مكتب الثقافة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي، مذيع متعاون في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون. وناقش المتحدثون في الجلسة، أبرز المبادرات التي تبنّتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، من تطوير المناهج، وبرامج إعداد المعلمين، إلى المبادرات الوطنية، وصولاً إلى مشاريع مبتكرة على أرض الواقع، حيث استعرضت الجلسة كيف تحوّلت الرؤى الحكيمة إلى إنجازات ملموسة ترسّخ مكانة اللغة العربية منذ السنوات الأولى.



20 محوراً

ويتضمن برنامج المؤتمر 16 جلسة، و26 ورشة عمل، بمشاركة 48 متحدثاً، ويغطي المؤتمر أكثر من 20 محوراً رئيسياً، منها: اللغة العربية وعلم القراءة، أثر العربية على القدرات العقلية والجسدية، استراتيجيات تعليم العربية وفق الدراسات الحديثة، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تعليم العربية، التعليم البصري بوصفه مدخلاً للقرائية، اللعب في خدمة اللغة العربية، الحكايات الشعبية والقرائية، التعرض المبكر للغة العربية، أدب الأطفال والقراءة وأثرهما على تعليم العربية، وتعليم العربية على نهج مونتيسوري وريجيو وكيمبردج، وغيرها من المحاور، وذلك بحضور معلمين وتربويين من مختلف أنحاء دولة الإمارات.



تكريم

تضمن حفل الافتتاح تكريم الشريك الاستراتيجي، الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، والراعي الرسمي، مجموعة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة ناشونال، والرعاة، هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، ومجلس التعليم العالي والبحث العلمي، والخبير الدولي «أطفال ريجيو».