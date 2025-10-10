«علاقات الشارقة» تناقش فرص التعاون مع «دانتي»

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة وفداً دبلوماسياً إيطالياً، لبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة والمعرفة، ومناقشة إمكانية افتتاح فرع لمعهد الثقافة الإيطالية «دانتي أليغييري» في الشارقة، بما يعزز مكانة الإمارة كمركز للتواصل الحضاري بين الشرق والغرب.

ورحّب الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، بالوفد في «بيت الحكمة» بالشارقة، وترأس اجتماعاً عقد على هامش الزيارة، حضره الشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي، مدير الدائرة، ومن الوفد الإيطالي كلاً من: سعادة أندريا فينسينزوني ممثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية لشؤون الثقافة، وأليساندرو ماسي الأمين العام لمعهد «دانتي أليغييري» وأليساندرو سالاكوني، مدير العلاقات الدولية لمعهد «دانتي أليغييري».

بيت الحكمة

خلال الزيارة، اطّلع الوفد الإيطالي على تجربة «بيت الحكمة» بوصفه نموذجاً مبتكراً لمؤسسات المعرفة، ويجسّد رؤية الشارقة في تطوير مؤسسات ثقافية، لا تكتفي بتوفير مصادر العلم بل تصنع بيئة حاضنة للحوار والإبداع. وبحث الجانبان فرص التعاون المستقبلية بين معهد الثقافة الإيطالية والمؤسسات الثقافية في الإمارة، بما يسهم في دعم جهود الشارقة لبناء شراكات دولية مع أبرز المراكز والمعاهد العالمية المعنية بنشر اللغة والثقافة وتعزيز التبادل المعرفي بين الشعوب.

الروابط الثقافية

وقال الشيخ فاهم القاسمي: «تعكس هذه الزيارة متانة الروابط الثقافية الممتدة بين العالمين العربي والإيطالي، وما يجمع بين مدن إيطاليا العريقة وإمارة الشارقة من قواسم مشتركة راسخة في خدمة الفكر الإنساني. ومن هذا المنطلق، تحرص الشارقة على ترسيخ حضورها في الفعاليات والمعارض الثقافية الدولية في إيطاليا، بما يعزز الحوار ويترجم رؤية الإمارة في بناء جسور من التعاون مع أبرز المؤسسات العالمية المعنية بالثقافة والمعرفة».

وأضاف: «يحمل التعاون مع معهد «دانتي» بعداً رمزياً عميقاً، فالشاعر دانتي بما مثّله من إرث أدبي عالمي يتقاطع مع الإرث الثقافي العربي في إشادته بقيم الفكر الإنساني المشترك. وإن وجود فرع للمعهد في الشارقة سيفتح آفاقاً جديدة للتبادل الثقافي واللغوي، ويعزز دور الإمارة كمركز يتبنى المعرفة والحوار والتواصل مع حضارات العالم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».