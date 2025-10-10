مركز جمعة الماجد يشارك في مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع للمخطوطات

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي مشاركته في فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي الرابع للمخطوطات، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة ماكغيل الكندية، خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 2025، في مقر المجمّع الثقافي.

يهدف المؤتمر في كل دورة إلى جمع الباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا المتصلة بالمخطوطات العربية في مجالات متعدّدة، مثل النصوص الجغرافية والأدبية، سعيًا إلى حفظ هذا التراث وصونه.

وشارك المركز في المؤتمر من خلال حضور عدد من موظفيه، إضافةً إلى مساهمته في إدارة بعض جلسات المؤتمر، حيث أدار الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، الجلسة الأولى التي تناولت موضوع المنظور العالمي للفنون البصرية في المخطوطات العربية والإسلامية.

كما شارك الدكتور محمد في ختام فعاليات اليوم الأول بإدارة أمسية ثقافية استعرضت أحدث الإصدارات في مجال تحقيق كنوز التراث العربي.

واستضاف المؤتمر هذا العام نخبة من المتخصصين في تاريخ الفن ودراسات المخطوطات الإسلامية والعربية وحفظ التراث الثقافي والعلوم الإنسانية الرقمية، لتسليط الضوء على موضوع «جماليات الفنون البصرية في المخطوطات العربية والإسلامية: الإرث الفني وتأثيراته المعاصرة»، ومناقشة الأبعاد الجمالية والثقافية والتاريخية الدقيقة لهذه الفنون، وتأثيرها في التعبير الفني المعاصر.