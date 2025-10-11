الأحد 12 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الرؤية الإنسانية تقود «لاسلو» للفوز بـ«نوبل للآداب»

لاسلو كراسناهوركاي
12 أكتوبر 2025 01:20

محمد عبدالسميع

أخبار ذات صلة
اليوم.. لجنة نوبل تعلن الفائز بجائزة السلام
الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل في الأدب

بعد تكهنات قريبة، بمن يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025، والتي تمنحها الأكاديمية السويدية، فاز الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي، بهذه الجائزة، ليصبح اسمه أكثر حضوراً وتداولا في جائزة تشغل أذهان الكثيرين في مسوغات وترجيحات فوز المتنافسين على هذه الجائزة كلّ عام.
ويبدو أنّ الرؤية الإنسانية للعالم والخوف عليه، وتأكيد قوّة الفن أمام ذلك، كان مسوّغ لجنة التحكيم للفوز، بحسب الجائزه، انطلاقاً من قراءة الكاتب لاسلو للواقع المرير والنظر تجاهه بعنصر الفنّ، وما يشتمل عليه من قوّة، علاوةً على ما وصفته الأكاديميّة السويدية من أنّه كاتب ملحمي صاحب أسلوب عبثي وجُمل فضفاضة ومتعرّجة، يتطلع صاحبها إلى الشرق بتأمّل ورهافة وشاعريّة جميلة اشتمل عليها في كتاباته.

رحلة وتجارب
الكاتب لاسلو كراسناهوركاي من مواليد 1954 في منطقة ريفية، سبق وأن حققت روايته الأولى «تانغو الشيطان» شهرة أواسط الثمانينيات من القرن الماضي، حيث صورت حياة مجموعة من القرويين الفقراء، خاصةً بعد انهيار النظام الجماعي في هنغاريا، إذا ما علمنا أنّ هذا الكاتب وُلد في بلدة غيولا جنوب شرق هنغاري، وأثرت عليه المنطقة الريفية النائية التي ولد فيها، وبالتالي فقد حضرت في أعماله الأولى، كما يقول النقاد.
وبسبب هذا الاتجاه الذي ذهب إليه الكاتب لاسلو، فقد كانت أعماله الأدبيّة تتنوّع في مفرداتها وثيمها في مواضيع الخراب، ونهاية العالم، والنظام والانهيار، والفوضى، وما إلى ذلك، حيث سبق وأن عالج أيضاً مواضيع لافتة حدت بالنقاد أن يعترفوا بحضوره على المستوى العالمي، ككاتب مهتم بتصوير نهاية العالم، خاصةً بعد روايته «كآبة المقاومة» سنه 1989.

المجري الثاني
وعقب فوزه صرّح الكاتب لاسلو، الذي أنجز أعمال: الحرب والحرب (1999)، وعودة البارون فينكهايم (2016)، بأنّ هناك العديد مما ألهمه في كتاباته، مثل: فرانس كافكا، والمغني جيمي هندريكس، وأيضاً مدينه كيوتو اليابانية، وقد سبق للكاتب لاسلو أن فاز عام 2015 بجائزة مان بوكر العالمية البريطانية عن مجمل نتاجه، ليكون ثاني كاتب مجري يفوز بجائزة نوبل للآداب بعد إيمري كيرتس عام 2002، كما كان الكاتب لاسلو اسماً متداولًا، ومتوقع فوزه منذ سنوات بجائزة نوبل للآداب، خصوصاً وقد أبان عن مشاعره بعد الفوز بالجائزة بأنّه يجمع ما بين السعادة والقلق والهدوء والتوتر، مُظهرًا شخصيته الإنسانية في هذا في المجال.

قلق كاتب
يبلغ الكاتب لاسلو من العمر 71 عاماً، وله حضوره أيضاً في ألمانيا التي عاش فيها سنوات، فضلًا عن المجر، ككاتب يشار إليه بالبنان. وهكذا، ذهبت جائزة نوبل للآداب هذا العام إلى عنوان إنساني وقلق كاتب يتأمّل نهاية العالم ويتخذ من الفن قوة عظيمة، كجزء من رسالة الأديب تجاه ما حوله بأسلوبه الذي انتهجه في عالم الكتابة والأدب، وما يحمله هذا الأسلوب من رسائل ومضامين.

لاسلو كراسناهوركاي
نوبل للآداب
جائزة نوبل للآداب
نوبل
جوائز نوبل
الأكاديمية السويدية
آخر الأخبار
استعدادات لقمة دولية بشأن غزة بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر (رويترز)
الأخبار العالمية
غداً.. قمة عالمية في شرم الشيخ بشأن غزة يحضرها ترامب وقادة 20 دولة
اليوم 01:23
فلسطينيون يشقون طريقهم على طول الساحل إلى الشمال صوب مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
500 ألف فلسطيني عادوا إلى مدينة غزة
اليوم 01:23
يمنيون في أحد المرافق الصحية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
5400 انتهاك حوثي ضد القطاع الصحي في اليمن
اليوم 01:23
فلسطيني يدفع دراجته الهوائية وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 6000 شاحنة تنتظر على أبواب غزة
اليوم 01:23
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«النقد الفلسطينية»: إعادة الخدمات المصرفية في غزة قريباً
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©