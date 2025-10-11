«متحف المستقبل».. منصّة للحوار وإلهام الأجيال

فاطمة عطفة

في قلب دبي، يشكّل «متحف المستقبل» تحفة معمارية ومعرفية، تُشع جمالاً وابتكاراً، وتقدم للأجيال صرحاً حضارياً، يعبّر عن التقاء الثقافة بالتكنولوجيا في لوحة واحدة، حيث أصبح المبنى أحد أبرز معالم الإمارة. هذا الحضور الاستثنائي لا يقتصر على هندسته المدهشة، ولا على معارضه التفاعلية فحسب، بل يحمل في تفاصيله ملحمة إنسانية وحضارية عميقة، تبدأ من إطلالة واجهته المزينة بنقوش ثلاثة اقتباسات ملهمة من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي: «لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين»، و«المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم»، و«سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية يكمُن في كلمة واحدة هي الابتكار».

هذه المقولات المضيئة صممت بإبداعات الفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج. وهي تحمل رسالة عميقة تؤكد على أهمية الدور الإنساني، الذي تقوم به الإمارات في صياغة حضارة الغد، وتفتح أمام أبنائها والمقيمين فيها آفاق الأمل والطموح.

ويشكّل المتحف مؤسسة جامعة لابتكار العلوم والفنون، ورسالة إلى أجيال المستقبل، تؤكد على أن الحضارة يصنعها الإنسان بإبداعه وعلمه وجهده، حيث يمثل «متحف المستقبل» منبراً للحوار، ومنصة تجمع بين العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم، لتشارك في صياغة الغد بروح من الإخاء الإنساني والمسؤولية المشتركة.



أكاديمية عصرية

ولا يكتفي «متحف المستقبل» في دبي بأن يكون مجرد معلم معماري أو وجهة ثقافية، بل أكاديمية عصرية لإلهام الأجيال، وتعزيز الثقة بقدرة الإنسان على تحويل التحديات إلى فرص وصناعة مستقبل أفضل للبشرية جمعاء. ومن خلال معارضه التفاعلية وبرامجه النوعية، سوف يرسّخ المتحف دوره كحاضنة للأفكار المبتكرة، وبيئة جامعة للعقول من شتى أنحاء العالم، حيث يعكس المكانة الريادية لدبي والإمارات في استشراف المستقبل وصناعته.

وإذا كانت المقولات الحكيمة والمضيئة قد أضفت على المتحف بعداً جمالياً وثقافياً فإن العمل الهندسي الذي أخرجه إلى النور يستحق أن نحتفي به كتحفة إنجاز معماري في حد ذاته، فهو مبنى بيضاوي يرتفع نحو 77 متراً، ويلفت الأنظار بغياب الأعمدة الداخلية، وهو إنجاز هندسي فريد، تحقق باستخدام أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد وأدق معايير البناء. فالشكل البيضاوي للمتحف يمثل رمزاً للمستقبل، فيما يعكس الفراغ الدائري في قلب المبنى المجهول الذي لم يستكشف بعد، في إشارة إلى أن الغد يظل دائماً مجالاً مفتوحاً للاكتشاف والإبداع. وهي رؤية معمارية غير تقليدية جعلته يحظى بإعجاب الخبراء والمهندسين من مختلف دول العالم، ويعد أيقونة عمرانية لا نظير لها.



عالم متكامل

عند الانتقال إلى الداخل، يتجلى المتحف كعالم متكامل يمزج بين المعرفة والترفيه والتعليم، حيث تنتظر الزوّار مجموعة من المعارض التفاعلية المبتكرة. في «المحطة الفضائية المدارية أمل» يعيش الضيوف تجربة فريدة تحاكي إقامة البشر في الفضاء، حيث يشعرون وكأنهم جزء من طاقم علمي يستعد لاكتشاف عوالم جديدة. أما «معهد إعادة تأهيل الطبيعة» فينقلهم إلى أعماق غابات الأمازون عبر محاكاة رقمية واقعية، تتيح لهم اختبار قوة التكنولوجيا في إعادة إحياء البيئات المهددة. أما «الواحة» فتبرز كبيئة تهتم بالصحة والرفاهية، حيث يجد الزوّار ملاذاً يوازن بين الجسد والروح عبر سلسلة من العلاجات المبتكرة: علاج الإحساس بالملامس والمؤثرات التي تبعث على الصفاء، وعلاج التواصل الذي يوظف التنفس والأصوات لتعزيز التعاطف، وعلاج التوازن الذي يمنح استقراراً ذهنياً وجسديّاً، وعلاج السكون تحت قبة الضوء والماء التي تعمق التأمل.

وفي معرض «المستقبل اليوم» يتم عرض أكثر من خمسين ابتكاراً في مجالات حيوية مثل البيئة والأمن الغذائي وتخطيط المدن، حيث يظهر للزائر أن الحلول المستقبلية قيد التنفيذ بالفعل. أما طابق «أبطال المستقبل»، فهو عالم خاص بالأطفال، ينمي لديهم مهارات الفضول والإبداع والتعاون، ويزرع فيهم الثقة بأنهم شركاء في بناء الغد.



استشراف القادم

ما يزيد من فرادة المتحف أنه لا يكتفي بعرض ما توصلت إليه الإنسانية حتى الآن، بل يفتح أبوابه كمنصة لاستشراف القادم، انسجاماً مع رؤية الإمارات التي جعلت من المستقبل محوراً للتنمية وصياغة الاستراتيجيات. فالمتحف يجسّد في كل تفاصيله نهج دبي في تحويل التحديات إلى فرص، واحتضان الأفكار المبتكرة، وإطلاق مبادرات تستبق الزمن. فهو ليس مجرد مبنى يعرض معروضات جامدة، بل ورشة عمل حية تتفاعل فيها العقول لتقديم حلول قابلة للتطبيق في مجالات متعددة.

ويواصل المتحف تعزيز حضوره العالمي من خلال فعاليات نوعية. ومن أبرز المبادرات إطلاق برنامج «نوابغ العرب» الذي يستقطب العقول العربية المبدعة لتقديم ابتكاراتهم أمام العالم من قلب دبي، كما يستعد المتحف لإضافة روبوت جديد إلى مجموعته من الروبوتات التفاعلية، في خطوة من شأنها أن تعزز التجربة الحسيّة للزوّار وتتيح لهم التفاعل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسبوق، بما يؤكد على رسالة المتحف والتزامه بالتجديد المستمر وإمتاع زائريه بكل جديد.

وفي ختام الرحلة بين أروقة المتحف، يدرك الزائر أن هذه الأيقونة ليست مجرد مبنى في مدينة متجددة، بل دعوة مفتوحة إلى الإنسانية كلها للانخراط في حوار حول الغد. فالمستقبل هنا ليس غامضاً أو بعيداً، بل واقعاً ملموساً يمكن استشعاره وتجربته اليوم، في صرح صنعته دبي ليكون منارة تلهم العالم وتضيء درب الأجيال بالأمل والإبداع.