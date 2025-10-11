«المجمع الثقافي».. منارة للفنون في أبوظبي

فاطمة عطفة



يشكل المجمَّع الثقافي في تاريخه وحاضره ومستقبله، مركزاً ثقافياً حاضناً للإبداع، وداعماً لمختلف صوره الأدبية والتشكيلية والمسرحية والموسيقية، وتخاطب فعالياته وأنشطته مختلف الأعمار، كما يحتضن الفعاليات المحلية والعربية والعالمية، مرسخاً حضوره صرحاً للثقافة والفنون منذ تأسيسه عام 1981. وتحتل الفعاليات الموسيقية مكانة خاصة على أجندة المجمع الثقافي في مختلف المواسم، وتحتفظ ذاكرة الكثيرين بتفاصيل خاصة حول ما اكتسبوه من خبرات ومعارف سواء على مستوى المهارات الفنية الشخصية، أو على مستوى الاستمتاع بالعروض الاستثنائية التي احتضنها منذ تأسيسه.

تقول الفنانة الدكتورة إيمان الهاشمي: «المجمّع الثقافي في أبوظبي أيقونة فنية صنعت الكثير من شغفي بالموسيقى والفنون. فمنذ طفولتي وأنا أتردد على قاعاته التي كانت تفتح أبوابها للجميع، مقدمة عروضاً موسيقية وسينمائية رفيعة المستوى، جعلتني أكتشف عوالم الإبداع من منظور عالمي. هذا الصرح لم يكن مجرد مكان، بل مدرسة للذائقة الفنية، أسّست لوعي ثقافي متين لدى أبناء جيلي، وألهمتني لاحقاً لأصبح أول إماراتية تخوض عالم التأليف الموسيقي والتوزيع الأوركسترالي».

وتذكر الهاشمي أنها اليوم تترأس جمعية المناعة الذاتية وتعمل في مجال الفنون، كما تستحضر أثر هذا المكان العظيم الذي أثبت أن الاستثمار في الثقافة والفنون هو الاستثمار المتميز في الإنسان أولاً.

نافذة عالمية

بدوره، يشير الفنان الدكتور طارق المنهالي إلى أن المجمّع الثقافي بأبوظبي، يعتبر مدرسة أصيلة أسست لحب الفنون ورعايتها، وكان من أوائل المنابر التي منحت الموسيقى في الإمارات صوتها الأصيل لتتجذر في وجدان الناس، لافتا إلى أن مسرح المجمّع شهد ولادة البدايات التي صنعت جيلاً مؤمناً بأن الموسيقى ليست ترفاً بل هوية وحواراً حضارياً، كما فتحت العروض السينمائية في قاعاته نافذة على العالم، ربطت شباب الإمارات بالثقافات الأخرى، ومهدت لما يسميه المنهالي بـ «الجيوموسيقية»: أي أن الفن يترجم جغرافيا المكان ويعكس دبلوماسية الشعوب. ويؤكد أن المجمّع لم يكن مجرد مبنى، بل فضاء جامع انطلقت منه بداية الحركة الثقافية الحديثة، وما زال حتى اليوم شاهداً على رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في أن الثقافة والفن ركيزة لنهضة الإمارات وانفتاحها على العالم.

دور محوري

ويرى عازف العود الفنان علي عبيد أن الموسيقى تلعب دوراً محورياً في تنمية الذائقة والإبداع على المستوى الفردي والاجتماعي، فهي ليست مجرد فن بل لغة عالمية تعبر عن القيم الإنسانية وتعزز التفاهم بين الشعوب، مبيناً أن نشر الثقافة الموسيقية بين أفراد المجتمع يسهم في بناء أجيال أكثر توازناً وحساً فنياً، كما يسهم في تنمية الذوق العام، ويعزز من قيم الجمال والانضباط والإبداع.

ومن خلال عمل الفنان عبيد في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، يؤكد أن تعليم الموسيقى لا يقتصر على تعلم آلة أو نغمة، بل هو استثمار في الإنسان نفسه، والفنانون يسعون إلى ترسيخ هذه المفاهيم في المناهج، لزرع حب الموسيقى في طلابهم كأداة للسلام الداخلي والتعبير الحضاري. ويرى أن الموسيقى توفر مساحة للحوار والتواصل، وتلعب دوراً في العلاج النفسي والتعليمي والاجتماعي، ولهذا فإن دعم المؤسسات الموسيقية ونشر الوعي الموسيقي ضرورة لأي مجتمع يسعى للنهوض بثقافته وتنمية موارده البشرية.

منارة الفن

من جهته، يوضح الدكتور مازن الباقر أن المجمع الثقافي في أبوظبي هو منارة الفن منذ تأسيسه عام 1981، حيث غرس حب الموسيقى والفنون في قلوب الجمهور من خلال الحفلات الموسيقية، والعروض المسرحية، والورش الإبداعية، كما وفر منصة مباشرة للتفاعل مع المواهب المحلية والعالمية.

ويرى الدكتور الباقر أن العروض الموسيقية، التي كان يقدمها المجمع وما زال، فتحت آفاق الجمهور والمجتمع لعوالم ثقافية جديدة، مؤكداً دوره في تشكيل ذائقة فنية راقية. وبفضل هذه المبادرات، أصبح المجمَّع مؤسسة أساسية لبناء مجتمع يقدر الإبداع ويشارك في الحياة الثقافية، معززاً مكانة أبوظبي كمركز للفنون والثقافة في المنطقة.

تشكيل الوعي

يؤكد عازف العود سيف العلي على أن المجمع الثقافي في أبوظبي من أهم المؤسسات التي أسهمت في تشكيل الوعي الفني والثقافي في دولة الإمارات منذ افتتاحه في ثمانينيات القرن الماضي. فقد كان أول منصة متكاملة تستضيف العروض الموسيقية الحية، مما أتاح للجمهور فرصة التعرّف على الموسيقى بمختلف مدارسها، من العربية الكلاسيكية إلى الأوركسترا العالمية، وساعد على غرس حب الموسيقى لدى الأجيال الناشئة. كما لعبت قاعة السينما في المجمع دوراً بارزاً في تعريف المجتمع بأفلام نوعية وثائقية وفنية لم تكن متاحة في دور العرض التجارية، ففتح بذلك نافذة على ثقافات وتجارب عالمية، ووسّع مدارك المشاهدين حول قيمة السينما كفن راقٍ يتجاوز حدود الترفيه. وبفضل هذا التلاقي بين الموسيقى والسينما، أسهم المجمع في تأسيس ذائقة جماعية أكثر وعياً، وربط الفن بالمشروع الوطني لبناء الهوية الثقافية. وبذلك أصبح المجمع مدرسة غير رسمية للفنون، ومصدراً لإلهام مؤسسات ومهرجانات الثقافة المعاصرة.