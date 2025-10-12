إقبال واسع على المشاركة في «الدولي الثالث للأرشيف الرقمي»

أبوظبي (الاتحاد)



تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً كبيراً من البحوث والأوراق العلمية من الباحثين والخبراء والمهتمين الراغبين بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للأرشيف الرقمي في نسخته الثالثة، والذي ينعقد في أبوظبي تحت شعار «نحو آفاق جديدة للمعرفة في العصر الرقمي» في الفترة من 21-23 أبريل 2026. وقد أشاد الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذا الإقبال المميز من الراغبين بالمشاركة في المؤتمر، والذي يأتي انطلاقاً من أهمية موضوعاته التي اكتسبت بُعداً عالمياً، وركزت على دور التقنيات الرقمية في تشكيل البحث العلمي وإنتاج المعرفة ونشرها.

منصة مثالية

أكد الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي بالإنابة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أن النسخة الثالثة من مؤتمر الأرشيف الرقمي تأتي تتويجاً لما حققته النسختان السابقتان من نجاح، إذ يتميز المؤتمر في دورته الجديدة بثراء برنامجه العلمي، وبقوة تنسيقه مع الجهات المعنية في الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، ومما يعزز مكانته في دورته الجديدة أيضاً مشاركة المجلس الدولي للأرشيف إلى جانب العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة، ويتميز المؤتمر أيضاً باختيار لجنة التحكيم المؤلفة من الخبراء والمختصين في مجالات موضوعات المؤتمر.

وأكد المطيري أن المؤتمر يشكّل منصة مثالية تعزّز الحوار وتبادل الرؤى بين الباحثين والأكاديميين، وصنّاع القرار وطلبة الدراسات العليا، وهو فرصة حقيقية للتبادل المعرفي واستشراف مستقبل الأرشيف الرقمي ودوره في حفظ الذاكرة وصونها، وبناء شراكات بحثية جديدة.



قضايا معاصرة

يذكر أن المؤتمر سيستهل نسخته الثالثة بكلمات لكبار المتحدثين والمختصين، ويتناول المؤتمر في محاوره مجموعة واسعة من القضايا، أبرزها: الاكتشاف العلمي في العصر الرقمي، والعلوم الإنسانية الرقمية والبحث الثقافي، والتعليم والمعرفة في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الرعاية الصحية، والعلوم البيئية والاستدامة، والبحث العلمي متعدد التخصصات والتواصل العلمي. وتجدر الإشارة إلى أن 28 فبراير 2026 سيكون آخر موعد لتقديم البحوث كاملة.