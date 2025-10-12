الإثنين 13 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

إقبال واسع على المشاركة في «الدولي الثالث للأرشيف الرقمي»

النسخة الثالثة من المؤتمر ستكون ثرية ببرنامجها العلمي (من المصدر)
13 أكتوبر 2025 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى الأرشيف والمكتبة الوطنية عدداً كبيراً من البحوث والأوراق العلمية من الباحثين والخبراء والمهتمين الراغبين بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للأرشيف الرقمي في نسخته الثالثة، والذي ينعقد في أبوظبي تحت شعار «نحو آفاق جديدة للمعرفة في العصر الرقمي» في الفترة من 21-23 أبريل 2026. وقد أشاد الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذا الإقبال المميز من الراغبين بالمشاركة في المؤتمر، والذي يأتي انطلاقاً من أهمية موضوعاته التي اكتسبت بُعداً عالمياً، وركزت على دور التقنيات الرقمية في تشكيل البحث العلمي وإنتاج المعرفة ونشرها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
حمد فيصل يمنح شباب الأهلي «اللقب الأول» في «الطاولة»

منصة مثالية
أكد الدكتور حمد المطيري المدير التنفيذي بالإنابة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أن النسخة الثالثة من مؤتمر الأرشيف الرقمي تأتي تتويجاً لما حققته النسختان السابقتان من نجاح، إذ يتميز المؤتمر في دورته الجديدة بثراء برنامجه العلمي، وبقوة تنسيقه مع الجهات المعنية في الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، ومما يعزز مكانته في دورته الجديدة أيضاً مشاركة المجلس الدولي للأرشيف إلى جانب العديد من المؤسسات العالمية المتخصصة، ويتميز المؤتمر أيضاً باختيار لجنة التحكيم المؤلفة من الخبراء والمختصين في مجالات موضوعات المؤتمر.
وأكد المطيري أن المؤتمر يشكّل منصة مثالية تعزّز الحوار وتبادل الرؤى بين الباحثين والأكاديميين، وصنّاع القرار وطلبة الدراسات العليا، وهو فرصة حقيقية للتبادل المعرفي واستشراف مستقبل الأرشيف الرقمي ودوره في حفظ الذاكرة وصونها، وبناء شراكات بحثية جديدة.

قضايا معاصرة
يذكر أن المؤتمر سيستهل نسخته الثالثة بكلمات لكبار المتحدثين والمختصين، ويتناول المؤتمر في محاوره مجموعة واسعة من القضايا، أبرزها: الاكتشاف العلمي في العصر الرقمي، والعلوم الإنسانية الرقمية والبحث الثقافي، والتعليم والمعرفة في العصر الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الرعاية الصحية، والعلوم البيئية والاستدامة، والبحث العلمي متعدد التخصصات والتواصل العلمي. وتجدر الإشارة إلى أن 28 فبراير 2026 سيكون آخر موعد لتقديم البحوث كاملة.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
حمد المطيري
أبوظبي
الأرشيف الرقمي
المؤتمر الدولي للأرشيف الرقمي
آخر الأخبار
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
الرياضة
هالاند يقود «الجيل الذهبي» لإعادة المجد إلى النرويج
اليوم 14:26
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
الرياضة
ميسي في المدرجات.. مدرب الأرجنتين يختبر «الجيل الجديد»!
اليوم 14:25
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
الرياضة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
اليوم 14:23
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
الرياضة
بتنظيم جمعية الإمارات.. «كردستان لجمال الخيل» تسجّل نجاحاً كبيراً
اليوم 14:20
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس القبرصي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 14:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©