«تريندز» يشارك في «فرانكفورت للكتاب 2025»

أبوظبي (الاتحاد)



يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في النسخة الـ77 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، والذي يقام خلال الفترة من 15 إلى 19 أكتوبر الجاري، في مدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك بغرض تعزيز حضوره الفكري والمعرفي على الساحة الدولية، ومواصلة لمسيرته في نشر العلم والمعرفة الهادفة.

تأتي المشاركة، التي تُعد الخامسة على التوالي، عبر مكتب «تريندز» الافتراضي في ألمانيا، وللتأكيد على استراتيجية المركز الساعية إلى بناء جسور الحوار المعرفي مع المؤسسات الثقافية والمعرفية ومراكز الفكر والبحوث حول العالم.



450 إصداراً

يحفل جناح المركز رقمB37 في القاعة 5.1، بإنتاج فكري وبحثي غني، حيث يعرض أكثر من 450 إصداراً بحثياً ومعرفياً نوعياً، والتي تُشكّل منصة علمية جامعة تناقش أبرز القضايا والتحديات المعاصرة التي تشغل صناع السياسات والمتخصصين وشعوب العالم أجمع، حيث تُغطي هذه الإصدارات مجالات سياسية واستراتيجية وجيوسياسية، إلى جانب بحوث ودراسات اقتصادية وتكنولوجية، فضلاً عن كتب حول التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والقضايا البيئية والأمن الدولي.

منصة معرفية

قال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات: «إن المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب تحمل أهمية استراتيجية، لما يمثله هذا المحفل الثقافي من منصة عالمية داعمة للمعرفة ومعزّزة للثقافة والفنون والإبداع وصناعة النشر».

وأكد العلي أن مشاركة المركز الخامسة في هذا المحفل الثقافي العالمي، أحد أضخم التجمعات الثقافية والفكرية في العالم، تمثل ترجمة حقيقية لرؤية «تريندز» ورسالته في إنتاج المعرفة وتقديم تحليلات استشرافية رصينة، مضيفاً أن المركز لا يعرض نتاجه وإصداراته البحثية والمعرفية وحسب، بل ينخرط في مناقشات فكرية ويقدّم رؤى واقعية وحلولاً علمية لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للإنسانية جمعاء، وذلك من خلال التفاعل مع الأكاديميين والمفكرين والباحثين والخبراء من حول العالم.

وبيّن العلي أن المشاركة في «فرانكفورت للكتاب»، تأتي تأكيداً على مكانة «تريندز» كمنصة علمية رائدة وأحد أهم بيوت الفكر في مجال البحوث والاستشارات، كما تُسهم في إثراء المكتبة العالمية بإصدارات علمية موثوقة ورصينة، وإبراز الدور الفاعل لمراكز الفكر العالمية في صياغة مستقبل القضايا والتوجهات الدولية.

حوار عالمي

أوضحت روضة المرزوقي، مديرة إدارة التوزيع والمعارض في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن جناح «تريندز» هذا العام يمثل نقلة نوعية من حيث تنوع العناوين المعروضة وثراء محتواها، والتي تحظى بإقبال كبير من دور النشر الدولية والجامعات والمؤسسات البحثية ومراكز الفكر، والمهتمين بالبحث العلمي.

وأشارت المرزوقي إلى أن مشاركة المركز السنوية في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب أصبحت محطة سنوية للتواصل وتعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، ودراسة أحدث اتجاهات النشر، والتعريف بمساهمات الباحثين في المركز التي تُثري الحوار العالمي.

وذكرت أن «تريندز» يعمل من خلال مشاركاته الدورية في معارض الكتب حول العالم على تحفيز الإبداع والابتكار في المجالات البحثية والمعرفية، إضافة إلى تعزيز التفاعل الفكري بين المتخصصين في القضايا الراهنة التي تحتاج إلى معالجات علمية دقيقة لواقعها، وسيناريوهات مدروسة تستشرف مستقبلها.