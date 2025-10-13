الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جوائز نوبل تختتم اليوم بالإعلان عن الفائز في العلوم الاقتصادية

جوائز نوبل تختتم اليوم بالإعلان عن الفائز في العلوم الاقتصادية
13 أكتوبر 2025 07:49

سيجري الإعلان عن آخر جوائز نوبل لهذا العام اليوم الاثنين، عندما تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم عن اسم الفائز بجائزة عام 2025 في العلوم الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان في ستوكهولم حوالي الساعة 45:11 صباحا (0945 بتوقيت جرينتش).

وتختتم بجائزة الاقتصاد سلسلة الإعلانات عن جوائز نوبل لهذا العام. وقد تم الكشف عن الفائزين في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام الأسبوع الماضي. وسيجري تسليم جميع جوائز نوبل رسمياً في حفل يقام في 10 ديسمبر، وهو ذكرى وفاة ألفريد نوبل عام 1896، مخترع الديناميت ومؤسس الجوائز. و

تبلغ قيمة الجائزة النقدية لكل جائزة هذا العام 11 مليون كرونة سويدية (1ر1 مليون دولار). وعلى عكس جوائز نوبل الأخرى، لم يجر تأسيس جائزة العلوم الاقتصادية في وصية نوبل. ويتم تمويلها وتقديمها من قبل البنك المركزي السويدي منذ عام 1969.

أخبار ذات صلة
الرؤية الإنسانية تقود «لاسلو» للفوز بـ«نوبل للآداب»
انطلاق أسبوع جوائز نوبل بإعلان جائزة الطب
المصدر: وكالات
جوائز نوبل
ستوكهولم
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
السيسي يمنح ترامب «قلادة النيل»
اليوم 01:05
رجل إطفاء روسي يعمل داخل موقع محترق بعد ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين يستبعد اتصالاً بين بوتين وترامب حالياً
اليوم 01:05
المشاركون خلال اجتماع على هامش قمة السلام في شرم الشيخ (من المصدر)
الأخبار العالمية
دول مشاركة بـ«قمة شرم الشيخ»: أهمية تدفق المساعدات إلى غزة
اليوم 01:05
عنصر حوثي يطلق قذيفة تجاه مناطق مأهولة بالسكان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» لا يمكن أن تخضع للسلام أو التعايش
اليوم 01:04
منصور بن زايد خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ (تصوير: عيسى الحمادي)
الأخبار العالمية
«قمة شرم الشيخ»: كفى حرباً ومرحباً بالسلام
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©