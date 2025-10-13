«أبوظبي للغة العربية» يعتمد القوائم القصيرة لجائزة «كنز الجيل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، القوائم القصيرة للدورة الرابعة من جائزة «كنز الجيل»، التي أطلقها للاحتفاء بالأعمال الشعرية النبطية، وإحياء الموروث المتصل بالشعر النبطي، وقيمه الأصيلة، إضافة إلى الدراسات الفلكلورية، والبحوث المتصلة به، وغيرها. واعتمدت اللجنة العليا للجائزة برئاسة الإعلامي والكاتب علي عبيد الهاملي، خلال اجتماعها، قائمة الأعمال المرشَّحة للفوز، والتي ضمت 17 عملاً، من تسع دول عربية وأجنبية، في أربعة فروع رئيسة.

ووقع الاختيار على ستة أعمال في فرع «الفنون»، وثلاثة أعمال في فرع «الإصدارات الشعرية»، وخمسة أعمال في فرع «المجاراة الشعرية»، وثلاثة أعمال في فرع «الدراسات والبحوث»، فيما حُجب فرع «الترجمة» لهذا العام.

تضمّنت القائمة القصيرة لفرع الفنون، ست لوحات فنية، حملت الأولى عنوان «النجلا»، للفنانة الإماراتية منيرة ناجي، والثانية عنوان «كنز الوطن» للفنان العراقي/البريطاني أحمد حسن ضي الدين، وحملت اللوحة الثالثة عنوان «الخيل بأبيات القصيدة»، للفنان الإماراتي محمد مندي، واللوحة الرابعة «لي سرت م العين سرايه»، للفنان العراقي حيدر علي الشديدي، واللوحة الخامسة «من أديب فطن»، للفنان الجزائري رضا جمعي، وجاءت اللوحة السادسة بعنوان «سرت من عيني دموعي»، للفنانة المصرية نجاة فاروق سليمان.

وتتنافس في القائمة القصيرة لفرع «الإصدارات الشعرية»، ثلاثة دواوين، هي: ديوان «مَدْقوق الوِشَامِ»، للشاعر عبدالله علي الشامسي من دولة الإمارات، والصادر عن دائرة الثقافة - الشارقة في العام 2025، وديوان «غيمة شوق»، للشاعرة هنادي الجودر من البحرين، الصادر عن دائرة الثقافة - الشارقة في العام 2025، وديوان «وأبقى جبل»، للشاعر حامد زيد من الكويت، الصادر عن دار بلاتينيوم بوك للنشر، في العام 2025.

كما يشهد فرع «المجاراة الشعرية» منافسة قوية بين خمس قصائد، هي قصيدة «الهاية» للشاعر أحمد سعيد المنصوري من دولة الإمارات، وقصيدة «المحبة لغز» للشاعر حمد مخلّد المطيري من الكويت، وقصيدة «حيّ طاري طيّب الهاية» للشاعر طلال الحربي من سلطنة عُمان، وقصيدة «الشرتا» للشاعر حمد البلوشي من دولة الإمارات، وقصيدة «صدى النور»، للشاعر علي الحارثي من سلطنة عُمان.

وشملت اختيارات اللجنة ثلاثة كتب ضمن فرع «الدراسات والبحوث»، هي: كتاب «شعراء القرن الحادي عشر»، للكاتب سعد بن عبد الله العتيبي من السعودية، وكتاب «حضور الآخر بين الشعر الفصيح والشعر النبطي في الخليج العربي» للكاتب الدكتور أحمد مبارك سالم من البحرين، وكتاب «زايد.. عوالم شعرية سقفها المدى.. ثلاثية الحب والنخلة والصحراء»، للكاتب علي أبو الريش المنصوري من دولة الإمارات.