احتفاء خليجي بالمبدعين الإماراتيين في الدورة الـ 29 لاجتماع وزراء الثقافة

أبوظبي (وام)

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع التاسع والعشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة الكويت، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي الخليجي، وتبادل الخبرات في مجالات الإبداع والفنون والتراث.

ونيابةً عن معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، شارك مبارك الناخي، وكيل الوزارة في الاجتماع، حيث أكد أن الاجتماع يعزز مسيرة العمل الثقافي المشترك، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المبادرات التي توحّد الجهود في صون التراث وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الثقافة الخليجية على الساحة الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بدعم المبدعين وتمكينهم، وإبراز دورهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الحوار الثقافي بين دول المجلس.

وعلى هامش الاجتماع، تم تكريم كلٍ من: الدكتور سلطان العميمي، رئيس اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات، عن فئات الأدب والشعر والتراث، والفنان الإماراتي سعيد سالم، عن فئة الفنون الأدائية، وذلك في إطار تكريم نخبة من المبدعين الخليجيين الذين أسهموا في إثراء المشهد الثقافي بمبادراتهم وإنتاجهم الفني والأدبي المتميز.