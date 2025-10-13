الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مجمع اللغة العربية بالشارقة يضيء على مبادراته العالمية في الرياض

جانب من مشاركة مجمع اللغة العربية بالشارقة في المؤتمر
13 أكتوبر 2025 19:48

الشارقة (الاتحاد)
شارك مجمع اللغة العربية بالشارقة في الدورة الرابعة من مؤتمر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض على مدى ثلاثة أيام، تحت عنوان: «الصناعة المعجمية العالمية: التجارب والجهود والآفاق»، بمشاركة نخبة من اللغويين ورؤساء المجامع والمؤسسات المعنية باللغة العربية من مختلف الدول العربية.
واستضاف المؤتمر، الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام للمجمع، في جلسة حوارية بعنوان: «المجامع والمؤسسات اللغوية: مشروعات ومبادرات»، إلى جانب ممثلين عن كل من: مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومكتب تنسيق التعريب، والمجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، والمجمع العلمي العراقي. 
في حديثه خلال الجلسة، استعرض الدكتور امحمد صافي المستغانمي، إنجاز مشروع «جي بي تي المعجم التاريخي للغة العربية»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في إطار جهود سموه المتواصلة لتعزيز مكانة اللغة العربية، وخدمتها بالتقنيات المتطورة التي يشهدها العصر الحديث.
وأشار المستغانمي إلى أن المشروع يُعَدُّ نقلة نوعية في مجال الصناعة المعجمية العربية، حيث يُدمج بين الذكاء الاصطناعي والدراسة اللغوية التاريخية، مما يتيح للباحثين والمهتمين الوصول إلى عدد هائل من كلمات اللغة العربيّة، مع إمكانية كتابة وقراءة النصوص وتحويلها إلى مقاطع مرئية، إلى جانب خاصية التحديث المستمر للمعجم عبر التعاون بين مجمع اللغة العربية بالشارقة ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات.

مجمع اللغة العربية
مؤتمر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
