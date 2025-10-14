"سبيس إكس" تختبر أقوى مركباتها الفضائية استعداداً لرحلات القمر والمريخ

أطلقت شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك الرحلة الحادية عشرة لمركبة ستارشيب من قاعدة ستاربيز بولاية تكساس أمس الاثنين، في مهمة تجريبية تهدف إلى اختبار مدى قدرة تصميم المركبة القابل لإعادة الاستخدام على إطلاق الأقمار الصناعية ونقل البشر في نهاية المطاف إلى القمر والمريخ.



وتتكون المركبة الفضائية من المرحلة العليا ستارشيب المثبتة فوق معزز الدفع الصاروخي سوبر هيفي، وانطلقت في حوالي الساعة 2320 بتوقيت جرينتش من منشآت تابعة لسبيس إكس في قاعدة ستاربيز.

وبعد إرسال المرحلة العليا ستارشيب إلى الفضاء، عاد المعزز سوبر هيفي ليجري هبوطاً سلساً في خليج المكسيك بعد نحو 10 دقائق من الإقلاع.



ومن المقرر أن تهبط ستارشيب برواد إدارة الطيران والفضاء (ناسا) على القمر بحلول 2027.

ويعد هذا الصاروخ أساسياً لإطلاق أقمار ستارلينك الأكبر، التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهداف سبيس إكس في مجال الإنترنت المتنقل عريض النطاق، وهو محور رؤية ماسك لإرسال البشر والبضائع إلى المريخ.