«دبي للثقافة» تفتح باب التسجيل للمشاركة بـ«منتدى القوز للريادة الإبداعية»

دبي (وام)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي، فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثالثة من «منتدى القوز للريادة الإبداعية» الذي يُقام يومي 26 و27 أكتوبر الجاري في «الخياط أفنيو» بمنطقة القوز تحت شعار «الشغف الربح والإمكانات»، بهدف الاحتفاء بريادة الأعمال الإبداعية واستكشاف العلاقة بين الإبداع والتجارة.

يُعد المنتدى منصة وطنية بارزة تجمع نخبة من رواد الأعمال والمبدعين والمستثمرين والفنانين والمصممين وقادة الثقافة من داخل الدولة وخارجها، لتسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام المبتكرين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يعكس التزام «دبي للثقافة» بدعم رواد الأعمال، وتمكينهم من تطوير مشاريعهم، وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد الإبداعي.

يتضمن المنتدى سلسلة فعاليات يقودها خبراء في ريادة الأعمال تشمل كلمات رئيسة وجلسات حوارية وورش عمل تطبيقية وعروضاً فنية، تُبرز أثر الثقافة والإبداع في بناء اقتصاد مستدام، وذلك في إطار حملة «الإمارات عاصمة ريادة الأعمال في العالم.