التعليم والمعرفة

«العويس الثقافية» تكرم الفائزين بجوائزها 13 نوفمبر

ملصق الإعلان عن تكريم الفائزين (وام)
15 أكتوبر 2025 01:10

دبي (وام)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، حفل توزيع جوائز العويس الثقافية في دورتها التاسعة عشرة، يوم 13 نوفمبر 2025 في فندق إنتركونتيننتال دبي، بمشاركة واسعة من الأدباء والمثقفين والإعلاميين من داخل الدولة وخارجها.
وقد أعلنت المؤسسة في يونيو الماضي عن الفائزين بدورتها الحالية، وهم الشاعر العراقي حميد سعيد عن فئة الشعر، والروائية إنعام كجه جي عن فئة القصة والرواية والمسرحية، والدكتور حميد لحمداني عن الدراسات الأدبية والنقدية، والدكتور عبد الجليل التميمي عن الدراسات الإنسانية والمستقبلية.
وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة كونها تتزامن مع مئوية الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، حيث تم رفع قيمة الجائزة إلى 150 ألف دولار لكل فائز، وتنظيم فعاليات ثقافية كبرى احتفاءً بإرثه الأدبي.

مؤسسة العويس الثقافية
مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية
دبي
الإمارات
جوائز العويس الثقافية
