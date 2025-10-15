«الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«هيئة زايد لأصحاب الهمم» يحتفيان باليوم العالمي للعصا البيضاء

أبوظبي (الاتحاد)



احتفى الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، باليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام، من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة الموجّهة لأصحاب الهمم من فئة المكفوفين، في إطار مسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم وتمكين هذه الفئة من الاندماج الكامل في المجتمع.

وأكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، مدير إدارة رعاية المكفوفين في هيئة زايد لأصحاب الهمم، أهمية العصا البيضاء كرمز للاستقلالية والاعتماد على الذات، وأن الاحتفاء بهذه المناسبة يجسّد الوعي بأهمية دعم ذوي البصيرة وتمكينهم في مختلف مجالات الحياة.



وثمّنت في الكلمة التي ألقتها خلال الحفل تعاون الأرشيف والمكتبة الوطنية ودعمه المتواصل لمبادرات الهيئة، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس التزام المؤسسات الوطنية بمسؤوليتها تجاه أصحاب الهمم، وأشارت إلى أن اليوم العالمي للعصا البيضاء يُعد من المناسبات العالمية الهامة التي تحرص هيئة زايد على المشاركة فيها وبيان الخدمات المقدمة للمكفوفين.

وقالت المنصوري: «إن تفاعل مجتمعنا مع أبنائنا من تلك الفئات ومشاركتهم الإيجابية في الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تتبناها وتقوم بها هيئة زايد لأصحاب الهمم، هو أكبر دليل على الوعي والتقدم الحضاري الذي يتمتع به مجتمع الإمارات».



تجاوز التحديات من جانبه رحّب حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية، بالمشاركين في الفعالية، مشيداً بعزيمة ذوي البصيرة الذين أثبتوا أن الإرادة قادرة على تجاوز التحديات والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

وأشار الحميري إلى أن العصا البيضاء تمثل رمزاً للقوة والإصرار، موضحاً أن الأرشيف والمكتبة الوطنية أولى اهتماماً خاصاً بذوي البصيرة عبر طباعة عدد من إصداراته الوطنية بطريقة برايل، مثل كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، وكتيبات «خليفة: رحلة إلى المستقبل» و«قصر الحصن»، فضلاً عن توفير أجهزة لتحويل النصوص المكتوبة إلى لغة برايل، إيماناً بحق الجميع في الوصول إلى المعرفة.

وأكد الحميري أن هذا الاحتفاء يأتي في عام المجتمع، تجسيداً لالتزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالقيم الوطنية والإنسانية التي أرستها القيادة الرشيدة، مشيداً بتعاون هيئة زايد لأصحاب الهمم وتنسيقها البنّاء والمثمر مع الأرشيف والمكتبة الوطنية.







جهود وتجارب





كما تحدّث عمر العمري، وهو من المكفوفين، عن الجهود التشريعية لدولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم، مستعرضاً القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم لعام 2017، والتي ركزت على تعزيز الصحة، والحماية الاجتماعية، والتمكين الأسري، والمشاركة المجتمعية. واستعرض سيف الفلاسي، مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي، تجربته الشخصية المُلهمة في مسيرة التعليم والعمل، مؤكداً أن الدعم الأسري والمجتمعي كان له الدور الأكبر في تمكينه من تحقيق طموحاته والوصول إلى مواقع قيادية.

وعلى هامش الفعاليات أُقيم بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية معرض للأجهزة والتقنيات الحديثة المخصصة للمكفوفين، ضمّ بعض الابتكارات الحديثة الداعمة لتمكينهم وتعزيز فرص استفادتهم من التكنولوجيا المتقدمة، واشتملت مسيرة رمزية للعصا البيضاء، وفقرات فنية وشعرية ومسابقات تفاعلية، عكست روح الإصرار والاندماج المجتمعي.

واختُتمت الفعالية بجولة تعريفية في قاعتي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ سرور بن محمد آل نهيان، حيث اطّلع الضيوف من ذوي البصيرة على مقتنيات ووثائق تاريخية توثِّق مسيرة الاتحاد وتُبرز إنجازات الدولة في مختلف المراحل.



العصا البيضاء العصا البيضاء عبارة عن أداة يستخدمها الكفيف في التنقل والحركة باستقلالية، ويقوم الكفيف بمسكها من المقبض بحيث تكون ذراعه بشكل ممتد، يكون امتداد العصا يسبق قدم الكفيف بخطوة في عكس اتجاه القدم التي تأخذ الخطوة، وتكون العصا ملامسة لسطح الأرض ولا ترتفع عنه لأكثر من 2 بوصة.

وهناك ستة أنواع من العصا البيضاء على مستوى العالم وهي: العصا الرمزية والعصا الإرشادية، والعصا الطويلة، وعصا السير العادية، والعصا ذات المقبض المنحني، والعصا الإلكترونية.