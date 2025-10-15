الخميس 16 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تختتم البرنامج التدريبي «الطباعة بلا قيود»

«دبي للثقافة» تختتم البرنامج التدريبي «الطباعة بلا قيود»
15 أكتوبر 2025 19:51

دبي (الاتحاد)
اختتمت هيئة الثقافة والفنون في دبي البرنامج التدريبي «الطباعة بلا قيود»، الذي نظمته بالتعاون مع «ذا وركشوب دي إكس بي»، بهدف تطوير مهارات الفنانين والممارسين والمصممين، وصقل خبراتهم في مجال الطباعة بالشاشة الحريرية، وتمكينهم من التعرف على أدواتها وتقنياتها وتسخيرها لخدمة أعمالهم الفنية، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.وشهد البرنامج تدريب 9 مبدعين من مواطني الدولة والمقيمين على أرضها، الذين تمكنوا من اجتياز البرنامج التدريبي المكثّف، الذي عقد لمدة 10 أيام في حي الشندغة التاريخي، واستوديوهات «ذا وورك شوب دي إكس بي» في منطقة القوز، تحت إشراف القيم الفني أحمد مكاري، واكتسبوا خلاله خبرة واسعة في مجال الطباعة بالشاشة الحريرية، وطرق إعداد الصور وصناعة القوالب، والطباعة متعددة الألوان وإنتاج النسخ النهائية.
وفي هذا الإطار، أشارت خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» إلى أن برنامج «الطباعة بلا قيود» يعكس التزام الهيئة بتوفير بيئة إبداعية قادرة على دعم وتمكين أصحاب المواهب، وتحفيزهم على استكشاف مجالات الفنون المتنوعة، والتعبير عن أفكارهم وتحقيق طموحاتهم المستقبلية. وقالت: «يشكّل البرنامج مساحة فنية مُلهمة للتجريب والإبداع، ويتيح للفنانين المجال لاستكشاف تقنيات جديدة تمكنهم من تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم في التعامل مع الألوان والخامات المتنوعة، ما يمنحهم فرصة تطوير ممارساتهم الفنية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة تسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي».
 

