التعليم والمعرفة

معرض «من أرضٍ ومياه» ينطلق بعد غدٍ في كلباء

معرض «من أرضٍ ومياه» ينطلق بعد غدٍ في كلباء
16 أكتوبر 2025 00:40

الشارقة (وام)
 تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2025، معرض «من أرضٍ ومياه» الذي يقام في مصنع كلباء للثلج، من 17 أكتوبر الجاري حتى 31 من مايو 2026. ويقدم المعرض مجموعة مختارة من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون والتي تعرض للمرة الأولى في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، وهو من تقييم جيوون لي مديرة قسم التقييم في المؤسسة وعبدالله الجناحي وأمل العلي قيّمان مساعدان، بالتعاون مع ثريا كريديه وشهد مرشد من قسم المقتنيات. ويحتضن المعرض تركيبات ضخمة لتسعة فنانين ومجموعة فنية من جميع أنحاء العالم، تتناول في مجملها علاقتنا وارتباطنا بالأرض والمياه والوطن.

