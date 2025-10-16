يوتيوب يحل مشكلة أثرت على بث الفيديو عالمياً

قالت يوتيوب المملوكة لشركة ألفابيت إنها حلت مشكلة أثرت على خدمات بث الفيديو عند آلاف من المستخدمين على مستوى العالم.



وذكرت يوتيوب عبر منصة إكس أن المستخدمين يمكنهم الآن تشغيل مقاطع الفيديو على يوتيوب ميوزيك ويوتيوب تي.في ومنصتها الرئيسية، ولم تحدد سبب المشكلة.



وبحسب موقع داون ديتكتور لتتبع المشكلات من خلال جمع تقارير الحالة من مصادر عديدة، أبلغ 366172 مستخدماً في الولايات المتحدة عن مشاكل في يوتيوب عند بلوغ ذروتها في الساعة 7:55 مساء أمس الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



وأبلغ مستخدمون أيضاً في بريطانيا وكندا وأستراليا عن مشكلات، بحسب الموقع.