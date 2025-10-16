الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«طرق دبي» تفتتح معرض «يوم الوثيقة العربية»

«طرق دبي» تفتتح معرض «يوم الوثيقة العربية»
16 أكتوبر 2025 22:26

 دبي (وام)
افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي معرض «يوم الوثيقة العربية» الذي يصادف 17 أكتوبر، وذلك في مبناها الرئيس بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من أبرزها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.
يستهدف المعرض تعزيز الوعي بأهمية الوثائق والأرشيف في حفظ الهوية وصون الذاكرة التاريخية والمعرفية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية العربية، إلى جانب إبراز دور إمارة دبي في رعاية المبادرات التي تحفظ التراث، وتدعم استدامة المعرفة.

يعتبر (يوم الوثيقة العربية) مناسبة سنوية للوقوف على الجهود المبذولة في الدولة للحفاظ على الوثائق والمخطوطات، باعتبارها ثروة حضارية وإنسانية، ومنصة لتسليط الضوء على أهمية الأرشيف في حفظ الموروث المعنوي.
يتضمن المعرض برامج متنوعة ثقافية وتفاعلية تشمل ركن الخط العربي لعرض جماليات الخط، وورشة تجليد المخطوطات، التي تهدف إلى تعريف الحضور بآليات الحفاظ على المخطوطات وصيانتها، إضافة إلى منصة لتوزيع الكتب التاريخية والعامة مجاناً للزوار، تعزيزاً لنشر الثقافة والمعرفة.

هيئة الطرق والمواصلات في دبي
يوم الوثيقة العربية
آخر الأخبار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
علوم الدار
شرطة دبي تحجز مركبة بعد قيام سائقها بتصرفات متهورة
اليوم 14:34
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
الرياضة
خيول الإمارات تواجه تحدي «يوم الأبطال» البريطاني
اليوم 14:30
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
الرياضة
منتخب السيدات يطارد كأس آسيا للبادل
اليوم 14:20
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
علوم الدار
المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في مساجد الإمارات
اليوم 14:17
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
الرياضة
بالمر يغيب عن تشيلسي 6 أسابيع إضافية
اليوم 14:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©