«طرق دبي» تفتتح معرض «يوم الوثيقة العربية»

دبي (وام)

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي معرض «يوم الوثيقة العربية» الذي يصادف 17 أكتوبر، وذلك في مبناها الرئيس بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، من أبرزها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث.

يستهدف المعرض تعزيز الوعي بأهمية الوثائق والأرشيف في حفظ الهوية وصون الذاكرة التاريخية والمعرفية، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية العربية، إلى جانب إبراز دور إمارة دبي في رعاية المبادرات التي تحفظ التراث، وتدعم استدامة المعرفة.

يعتبر (يوم الوثيقة العربية) مناسبة سنوية للوقوف على الجهود المبذولة في الدولة للحفاظ على الوثائق والمخطوطات، باعتبارها ثروة حضارية وإنسانية، ومنصة لتسليط الضوء على أهمية الأرشيف في حفظ الموروث المعنوي.

يتضمن المعرض برامج متنوعة ثقافية وتفاعلية تشمل ركن الخط العربي لعرض جماليات الخط، وورشة تجليد المخطوطات، التي تهدف إلى تعريف الحضور بآليات الحفاظ على المخطوطات وصيانتها، إضافة إلى منصة لتوزيع الكتب التاريخية والعامة مجاناً للزوار، تعزيزاً لنشر الثقافة والمعرفة.