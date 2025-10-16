«الناشرين الإماراتيين» تفتح آفاقاً رحبة لصناعة الكتاب الإماراتي في «فرانكفورت للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في معرض فرانكفورت للكتاب 2025، رافعةً من جديد راية الإبداع الإماراتي في أكبر محفل عالمي لصناعة النشر، حيث يجتمع آلاف الناشرين والمؤلفين والمهنيين الثقافيين من مختلف دول العالم في الفترة من 15 حتى 19 أكتوبر الجاري.

تأتي مشاركة الجمعية في هذا المعرض المرموق في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى بناء علاقات مهنية طويلة الأمد مع الشركاء الدوليين، وتطوير منظومة نشر إماراتية مستدامة وقادرة على التكيُّف مع التحولات العالمية والتأثير على مستوى الصناعة.

جناح إماراتي

تشارك الجمعية، عبر جناح جماعي يضم سبعاً من دور النشر الإماراتية الرائدة، تشمل: منشورات غاف، دار ثقافة للنشر والتوزيع، دار أجيال للنشر، دار الكتاب الجامعي، دار أوستن ماكاولي للنشر، دار بوملحة للنشر والتوزيع، ودار أوغاريت للنشر، بما يعكس التنوع الغني لصناعة الكتاب في دولة الإمارات.

يعرض جناح الجمعية كتباً من أحدث إصدارات أعضائها، مدعومة بتقنية رموز الاستجابة السريعة (QR) التي تتيح للزوّار الاطلاع على ملخصات باللغة الإنجليزية ومعلومات الاتصال المباشر، ما يفتح المجال لتوسيع عمليات بيع الحقوق، وإبرام اتفاقيات نشر دولية مع دور النشر الإماراتية.

إصدارات إماراتية

عبر تعاون ثقافي مميّز بين دار «أجيال» للنشر ودار «Weltentdecker Verlag» الألمانية للنشر، شهد المعرض إطلاق كتابين مترجمين إلى اللغة الألمانية من إصدارات الدار، أولهما «فيل على إصبعي» بالشراكة مع الجمعية الألمانية للبهاق والفائز بجائزة اتصالات لكتاب الطفل 2023 عن فئة الكتاب المصور، إلى جانب «حكاية من لونين» الفائز بجائزة الشارقة لكتاب الطفل 2023، ويمتدّ هذا التعاون أيضاً ليشمل اتفاقية بين «أجيال» ودار «آسيان بوك هاوس»، لترجمة كتاب «فيل على إصبعي» إلى اللغتين الأوزبكية والروسية، ويعكس هذا التعاون حرص الدار على مد جسور الحوار الثقافي، وتعزيز حضور الأدب العربي الموجه للطفل على الساحة العالمية، ويؤكد جودة وتنافسية الإصدارات الإماراتية، وقدرتها على الوصول إلى القرّاء حول العالم.

شمل برنامج مشاركة الجمعية في المعرض تنظيم حفل استقبال رسمي بمشاركة مجموعة من الناشرين الدوليين، وهدف هذا الحدث، إلى توفير منصة تجمع الناشرين الإماراتيين مع أصحاب المصلحة الدوليين، وتتيح لهم فرصة قيّمة لتعزيز الحوار المهني، والتعريف بإصداراتهم، وبناء علاقات مهنية راسخة، فضلاً عن إبراز الضيافة الإماراتية كجسر للتواصل الثقافي.

الناشر الإماراتي

مثّل جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرض وفدٌ ضم راشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، الذي أشار إلى أن «المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب تمثل محطة محورية في استراتيجية الجمعية لتعزيز الحضور العالمي لصناعة النشر الإماراتية»، مؤكداً: «مشاركتنا لا تقتصر على عرض الإصدارات الإماراتية الجديدة، بل تهدف أيضاً إلى إعادة صياغة دور الناشر الإماراتي كلاعب فاعل في حركة النشر العالمية».

وأضاف: «نعمل على تمكين أعضائنا من الاستفادة من هذه المنصة الدولية عبر تعزيز تبادل الحقوق الأدبية، وتوسيع نطاق الترجمة، وإتاحة الفرص لتعاون مشترك مع مؤسسات عريقة من أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية. تُعَدُّ هذه المشاركة جزءاً من رؤية طويلة المدى تهدف إلى بناء صناعة نشر مستدامة في الإمارات، قادرة على المنافسة عالمياً، وفي الوقت ذاته متجذرة في قيمنا الثقافية والإنسانية. نحن نؤمن بأن الأدب الإماراتي بما يحمله من أصالة وابتكار قادر على أن يكون مصدراً لإلهام القراء والناشرين على حد سواء، وأن يفتح آفاقاً جديدة للحوار الثقافي العالمي».