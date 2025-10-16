الجمعة 17 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

سلطان بن أحمد القاسمي يشهد انطلاق النسخة الـ 25 من مهرجان صير بونعير على شاطئ الحيرة

سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي وكبار الحضور يتابعون فعاليات المهرجان (وام)
17 أكتوبر 2025 01:02

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، انطلاق فعاليات مهرجان صير بونعير في نسخته الـ 25، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات البيئية في الدولة، وذلك على شاطئ الحيرة بمدينة الشارقة. تمتد فعاليات المهرجان الذي يحتفل بيوبيله الفضي، لتبدأ من شاطئ الحيرة في مدينة الشارقة من اليوم وحتى 25 أكتوبر الجاري، في حين تنطلق الفعاليات يومي 24 و25 أكتوبر بجزيرة صير بونعير، الجوهرة الطبيعية في قلب الخليج العربي، ليتمكّن الجمهور من عيش أجواء الجزيرة وموروثها البحري.

تاريخ الجزيرة
استهل الحفل بعرض فيلم وثائقي حول جزيرة صير بونعير، تناول تاريخ الجزيرة وخصائصها البيئية الفريدة.
وشاهد سموه والحضور عرضاً فنياً بحرياً جسّد ارتباط الإنسان الإماراتي بالبحر، بوصفه مصدراً للحياة والعطاء، وقدم المشاركون لوحات تعبر عن ملامح التراث البحري الأصيل.

الطبيعة البحرية
شهد الحفل عرضاً ضوئياً مبتكراً باستخدام الطائرات من دون طيار «درون»، حملت خلاله لوحات فنية في سماء شاطئ الحيرة، تحاكي شعار المهرجان ومشاهد من جزيرة صير بونعير، تعكس جمال الطبيعة البحرية في الجزيرة وتنوّعها البيئي الفريد، إلى جانب احتفائها باليوبيل الفضي، فيما جسّد العرض رؤية الشارقة في الحفاظ على البيئة، وصون تراثها الطبيعي والإنساني. وكرَّم سمو نائب حاكم الشارقة الجهات التي أسهمت في نجاح المهرجان، إلى جانب تكريم الشركاء الاستراتيجيين والجهات المتعاونة والداعمين، وشاهد العروض المصاحبة والفقرات الفنية التي قدمتها الفرق الشعبية.
وتجول سموه في أروقة المهرجان، واطلع على أبرز الأنشطة البيئية التي تُقام في جزيرة صير بونعير.، والتقى الأطفال المشاركين في برنامج الورش التعليمية، واستمع إلى شرح حول أبرز ما يقدمه البرنامج للأطفال لتعزيز ثقافة الحياة البحرية والبيئية.

الحضور
شهد الحفل إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة، كلٌ من هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، واللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
مهرجان صير بونعير التراثي
صير بونعير
