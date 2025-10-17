«الخشيشة» و«مختبر العلوم» في «الشارقة للكتاب 2025»

الشارقة (الاتحاد)

تشهد الدورة الـ 44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل، تحت شعار «بينك وبين الكتاب»، سلسلة من العروض والمسرحيات التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والمعرفة، من أبرزها مسرحية «الخشيشة»، وعرض «مختبر العلوم 360°»، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة التي تضيف بعداً ثقافياً وفنياً إلى تجربة الزوار.

والمسرحية العائلية «الخشيشة» (Hide and Seek)، تأخذ الأطفال في رحلة خيالية ممتعة داخل مصنع تكنولوجي حديث، يَعِدُ بتحقيق أحلام الصغار.

ومن خلال قصة ثلاث فتيات حالمات يدخلن هذا المصنع المليء بالمفاجآت والتجارب المستقبلية، تطرح المسرحية فكرة أن الأحلام لا تتحقق بسهولة، بل تتطلب الإصرار والعمل الجماعي والصدق والمسؤولية.

يشارك في بطولة العمل كل من الجود البعنون، والجوري البعنون، ووضحة الأيوب.