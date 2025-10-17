السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تنظم معرض «من أرض ومياه»

المعرض يضم مجموعة فنية من جميع أنحاء العالم (من المصدر)
18 أكتوبر 2025 01:00

كلباء (وام)

افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 2025، معرض «من أرض ومياه»، الذي يقام في مصنع كلباء للثلج في الفترة بين 17 أكتوبر 2025 و31 مايو 2026، بحضور الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، والشيخة حور القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون.
ويقدم المعرض مجموعة مختارة من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون والتي تعرض للمرة الأولى في المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، وهو من تقييم جيوون في مديرة قسم التقييم في المؤسسة، وعبدالله الجناحي وأمل العلي، قيمان مساعدان بالتعاون مع ثريا كريديه وشهد مرشد، من قسم المقتنيات.
ويحتضن المعرض تركيبات ضخمة لتسعة فنانين ومجموعة فنية من جميع أنحاء العالم، تتناول في مجملها علاقتنا وارتباطنا بالأرض والمياه والوطن، والتناقض الماثل بين طموحات الدولة القومية بعد الاستعمار من جهة، وحسرة المحرومين من وطنهم الأم، أو أصحاب الهويات المجزأة المجردين من اعتراف الدولة من جهة أخرى.

