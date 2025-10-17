مهرجان كتارا يناقش "الرواية وجماليات الترجمة"

أقيمت، اليوم الجمعة ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان كتارا للرواية العربية في قطر، ندوة بعنوان "الرواية وجماليات الترجمة" ناقشت علاقة الإبداع السردي بالسياق اللغوي والثقافي، والترجمة باعتبارها جسرا بين اللغات.

تضمن المهرجان ندوات متخصصة ولقاءات حوارية وتدشين إصدارات حديثة.

في ذات الإطار، أقيمت ندوة بعنوان "الرواية من النص إلى القارئ .. آليات التسويق وأفق الانتشار". وتطرقت الندوة إلى علاقة الكاتب بجمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودور الجوائز الأدبية في انتشار الكتاب العربي، ومفهوم التسويق الرقمي.

كما سلطت ندوة متخصصة أخرى الضوء على "الرواية والدراما التلفزيونية في الخليج .. من السرد المكتوب إلى الصورة المحكية".