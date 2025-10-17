السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يطلق مبادرة «نقرأ للأطفال»

جانب من فعاليات مبادرة القراءة المجتمعية
18 أكتوبر 2025 00:16

أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، في إطار حملته المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، مبادرة «نقرأ للأطفال» التي تندرج تحت نادي كلمة للقراءة، وتهدف إلى تعزيز مكانة اللغة العربية في نفوس الأطفال والناشئة، وتشجيعهم على جعل القراءة عادة يومية، ومنحهم تجربة قرائية مبتكرة تستلهم أهداف «عام المجتمع».
وتقام الفعالية في المجمع الثقافي بأبوظبي كلّ يوم سبت حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل. 
سيكون الأطفال على موعد مع جلسات قرائية تفاعلية تقودها نخبة من المتخصصين في أدب الطفل، تجمع ما بين التعليم والترفيه، يقدّمون خلالها مختارات من القصص الصادرة باللغة العربية عن مشروعي «كلمة» للترجمة، و«إصدارات»، إلى جانب أنشطة حيوية مصاحبة تتضمن وسائل تعليمية وتوضيحية مساندة تثري معارف المشاركين الثقافية، وتغرس فيهم قيم العلم والإبداع.
يسعى المركز، من خلال هذه المبادرة، إلى غرس حب القراءة في نفوس الأطفال، وربطهم بعوالم المعرفة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم اللغوية والتعبيرية، ويعزز تفاعلهم مع محيطهم، ويفتح أمامهم آفاق الخيال والإبداع.
يواصل مركز أبوظبي للغة العربية، من خلال مبادراته، جهوده في تعزيز الهوية الثقافية وتمكين اللغة العربية، وسعيه للوصول إلى جميع فئات المجتمع، مستلهماً الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومرتبط بلغته الأم، يمضي بثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة على المستويات كافة.

