مركز جمعة الماجد يحتفي بيوم «الوثيقة العربية»

دبي (الاتحاد)

احتفاءً بيوم الوثيقة العربية، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل عام، نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، محاضرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتحديات إدارة الوثائق والأرشيف: قراءة في المهام المتلاشية والمستدامة والمطوَّرة والمُحدَّثة»، قدّمها الدكتور طه محمد نور أبو الخير، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في المركز، بحضور نخبة من المتخصصين في مجال الوثائق والأرشيف.

هدفت المحاضرة إلى استعراض تأثيرات الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق والأرشيف، وتصنيف المهام المختلفة، مع تحليل أبرز التحديات وتسليط الضوء على المهارات المستقبلية المطلوبة للعاملين في هذا المجال.

وتناول المحاضر التحولات العميقة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة الوثائق والأرشيف، مستعرضاً مقارنة دقيقة بين الإدارة التقليدية والرقمية، وبين الأتمتة التقليدية والذكية في هذا القطاع.

كما بيّن أثر الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل عناصر الإدارة ومناهجها الحديثة، وصنّف المهام في إدارة الوثائق والأرشيف إلى أربع فئات: متلاشية، ومستدامة، ومطوَّرة، ومُحدَّثة، وفق علاقتها بالذكاء الاصطناعي.

واختُتمت المحاضرة بالتأكيد على أهمية تطوير المهارات الجديدة للعاملين في مجال إدارة الوثائق والأرشيف، لمواكبة التحولات التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي.