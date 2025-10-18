د. نزار قبيلات: الرّواية الاستِعَارية ونَمط روائي جديد

هل بقي هناك شيء لم تحكه الرواية؟ يقال: إن جلّ محاولات التجريب والابتكار في الرواية هي محاولات في عمومها شكلية مُعادة لا تتجاوز النمط الحكائي التقليدي المعروف عن الرواية العربية تحديداً حيث بقيت متعلقة بالرواية التاريخية ورواية الأجيال ورواية المكان... مع ملاحظة ذيوع وانتشار للرواية السّيرية ذات الطابع الذّاتي النّفسي، إلا أن هناك نمطاً استعارياً محدثاً في الرواية سجّل ظهوراً متميزاً نتيجة عبقرية بعض كتّاب هذا النمط وقدرتهم على إزاحة المستقر ذهنياً وإخفائه والتلاعب فيه، وهو نمط لا يُجيده الكثيرون ذلك لأنهم قاموا بإقحام مُخل من خلال إدخال مشاهد لا تنتمي لجذر الحكاية في رواياتهم، وهذه الإقحامات وعلى ما يبدو معروفة ومشهورة لأنها أخذت من مقاطع لأفلام وروايات عالمية سابقة يعرفها قراء الفنّ الروائي وعُشّاقه، فقد يبرز مَشهد ما في الرواية بشكل غير متساوق مع المشاهد الأخرى. قام الروائي بتطويعه فقط لأنه كان معجباً به فاقتنص فكرته وأعاد تركيبَه في روايته الجديدة، مما أظهر نصّه الروائي غير متماسك شكلاً ومضموناً، لقد أغرت تلك المقاطع الروائيين المستعجلين فاختطفوها دون إحداث انسجام حكائي، وهذا عيب روائي يقع فيه الكثيرون.

النمط الاستعاري هذا لا يمكن أن يُقلل من أهميّته، والسبب هو أن الاستعارة تقانة بلاغية أصيلة في الشعر قبلاً، لكنها في الفن الرّوائي مجاز محكم وإعادة ابتكار ومهمّة روائية ليست يسيرة، ولو أخذنا رواية «فرانكشتاين في بغداد» لأحمد السعداوي، ورواية «عدّاء الطائرة الورقية» لخالد حسيني، لوجدنا الجُهد الكبير في استثمار مادة تاريخية مستقرة حكائياً، فقد تمت إعادة صياغتها سردياً بأبعاد جديدة ومظاهر حكائية مبتكرة ومعاصرة تم التلاعب فيها دون إحداث تشويه غير مقبول، فقد كَسب هذان فرصة بناء مسارين خطابيين لأعمالهما الروائية، إذ الرواية ما زالت صنعة تقوم على مكونات سردية وتقانات في البناء والمضمون، تسطو على مستند حكائي غير جديد محاولةً دمجه بأنساق روائية لاحقة قد تدخل فيها العجائبية، كما في رواية فرانكشتاين في بغداد والتجاوز المُحسّن كما في رواية عداء الطائرة الورقية، فالروائي لا يكترث بالتوثيق كالمؤرخ، ويجب ألا يكون ذاتياً بطبعه لأنه مطالب بتحقيق مساواة وعدالة للأصوات والشخصيات والأمكنة والأحداث في روايته، فهو هنا يُحلّق في فضاء إنساني قيمي ومشترك يتجاوز الشرطين الموضوعي والذاتي في التأريخ، فللروائي الحرية كاملة في التعامل مع المضامين المتاحة له؛ لأنها لا تحكمه بالتطابقية والموضوعية مع المستند التاريخي، لكننا سنطالبه نحن لاحقاً بالفنية والصنعة التي استطاعت تمثّل المسارين: التاريخ الذي استعاره، والمجازي الذي صنعه لإيجاد عالم حائر بينهما، وهذا النمط يتطلّب الاطلاع الواسع والذهنية الروائية، وأيضاً المهارة في الحبك والسبك في لغة السرد وفي تداخلاته التي تَقترض وتُخفي وتُزيح مَا تشاء.

*أستاذ بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية