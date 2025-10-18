مثقفون وناشرون: «دبي الدولية للمكتبات».. حراك ثقافي نوعي

هزاع أبو الريش (أبوظبي)



أكد مثقفون وكتاب وناشرون أن الدورة الثانية لمؤتمر دبي الدولي للمكتبات 2025، والتي تنظمها مكتبة محمد بن راشد، تحت شعار «مستقبل صناعة النشر»، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، تعتبر إضافة نوعية تشكل حراكاً فكرياً ثقافياً حيوياً يدعم صناعة المعرفة والنشر، ويصب في عمق المحتوى الإبداعي، الذي يشكل جزءاً استراتيجياً مهماً يستشرف مستقبل مهنية النشر واحترافية عالية المضمون على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث إن القمة تأتي انسجاماً مع رؤية دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للحوار الثقافي والفكري، إذ ستشهد القمة مشاركة أكثر من 80 متحدثاً يمثلون 14 دولة، بينهم 5 متحدثين رئيسيين، إضافة إلى تنظيم 45 جلسة نقاشية وحوارية، و10 ورش عمل متخصّصة.





بدايةً، تقول حمدة المر، كاتبة وشاعرة، ومدربة دولية معتمدة: «إن قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر 2025، ليست مجرد فعالية ثقافية، بل هي نبض حيّ لمدينة تؤمن بأن الكلمة المكتوبة لا تزال قادرة على تشكيل الوعي وبناء الجسور بين العقول، في زمن تتسارع فيه التكنولوجيا».





مشروع استراتيجي

من جهته، بيّن الدكتور شافع النيادي، مؤلف وكاتب، أن القمة ليست مجرد حدث عابر، وإنما مشروع استراتيجي لصياغة مستقبل صناعة النشر ليس على صعيد عالمنا العربي فقط، وإنما على مستوى العالم، حيث أصبحت قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر، عبارة عن تجمع عائلي لمجموعة من المعنيين والمختصين في هذا المجال للنقاش والحوار ووضع الأسس الاستراتيجية التي ترصد ما وصل إليه النشر اليوم، وما نحتاجه للمواكبة والتطوير والابتكار الذي يلهم المبدعين والناشرين في المجال نفسه.





حراك مشهود

من جانبه، أكد خالد العيسى، كاتب وناشر، أن القمة تشكل وعياً بأهمية صناعة النشر، وتضفي حراكاً مشهوداً، وكل ما ستقدمه القمة عبارة عن لحظة من لحظات الاستشراف الثقافي الذي يدور حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنظومة الإبداعية، سواء من جانب الأدب أو النشر، فكلا الحالتين إضافة حقيقية لمشهد صناعة المحتوى الفكري، وهذا ما يجعلنا أمام نخبة من المعنيين الخبراء والكتَّاب والمثقفين الذين سيثرون القمة بما سيقدمونه من معلومات واحصائيات ومخرجات تعيد حيوية صناعة النشر. وأضاف: أن مثل هذه المنصات العملية لإنتاج وإدارة الأفكار والتوصيات القابلة للتنفيذ، تسهم في تطوير منظومة النشر وتعزيز تنافسيتها محلياً وعالمياً.





منصة رائدة

بدورها، قالت حنان هلال النعيمي، كاتبة وروائية: أن القمة تمثل منصة رائدة تجمع بين الخبراء والناشرين وأمناء المكتبات وصنّاع القرار، لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاتجاهات في عالم المعرفة، حيث إنها بلا شك خطوة مهمة لترسيخ مكانة دبي مركزاً ثقافياً عالمياً يحتضن الإبداع ويعزز صناعة النشر العربية والعالمية. كما أنها تسهم في تطوير البنية التحتية الثقافية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المؤسسات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم الابتكار في خدمات المكتبات والارتقاء بمستوى النشر العربي، وتعزز الحوار بين الأجيال، وتدعم استدامة المعرفة في المجتمع بشكل إيجابي ومُلهم.





تبادل التجارب

من ناحيته، أكد عبدالعزيز محمد، كاتب وناشر، أن القمة ستعطي الفرصة الأكبر والأمثل للمشاركين بالتفرد وتبادل التجارب والخبرات، وستثري المناقشات المتعلقة بتحديات النشر والصناعات الإبداعية الرؤية الشاملة والكاملة حول ذلك، الأمر الذي يجعل الورش على هامش القمة والتي تعنى بحقوق الملكية الفكرية، وسلاسل التوريد، وتغير أنماط القراءة لدى الأجيال الجديدة، وغيرها من الأفكار التي تتبناها، مرجعاً مهماً لصنّاع النشر والكتاب المبدعين؛ ليستفيدوا منها، وتكون لديهم المخرجات الواضحة، والتوصيات التي تخدم القطاع الإبداعي ككل.