حمد المطيري: الإمارات قدّمت نموذجاً عالمياً في مجال الأرشفة

هزاع أبوالريش



أكد الدكتور حمد عبدالله المطيري، المدير التنفيذي بالإنابة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، أن المرحلة المقبلة حافلة بالكثير من المشاريع والأجندات والاستراتيجيات الوطنية، ومن أهمها المشاركة في اجتماعات «كونجرس المجلس الدولي للأرشيف» في برشلونة، حيث سيتم التطرق إلى مجموعة من القضايا والحلول المعنية بإدارة الوثائق والأرشيف ضمن أوراق العمل التي سيقدمها «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، إضافة إلى الاجتماعات الجانبية، التي ستكون على هامش فعاليات الكونجرس. وتتم خلالها مناقشة الاستراتيجية العالمية للحفاظ على تاريخ الأمم، والسياسة الوطنية لحفظ الأرشيف الرقمي، والسياسات المختلفة الأخرى في تنظيم آليات العمل في مجال إدارة الأرشيف على المستويين الاتحادي والمحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمشاريع المتعلقة بالإنتاج الفكري، مثل الأبحاث والمؤلفات، والكتب والمنشورات المتعلقة بتاريخ الدولة، وكيفية الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والفئات والمجالات المختلفة، سواء كانت اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، وكل ما يعنى بتاريخ الوطن والإنجازات الوطنية الملهِمة التي ستكون إضافة حقيقية لمشاركتنا ضمن المنصة الدولية.



قال المطيري لـ«الاتحاد»: «إن الأرشيف والمكتبة الوطنية، يعمل على استراتيجية جديدة محورها الرئيس التواصل؛ لأن وجود الكم الهائل من الوثائق التاريخية، والكتب والمراجع والوثائق، هو إلهام للآخرين والباحثين الراغبين بالاستفادة من هذه المادة، سواء كان ذلك في الإنتاج الفكري أو الدراسات، أو غيرها من الأعمال التي تبيّن تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، والبعد التاريخي للوطن من جوانب عدة مختلفة، تاريخية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو علمية».

وأضاف المطيري: «إن الخطة تتضمن سلسلة من المشاريع، أبرزها البُنى التحتية، مثل تطوير الأنظمة الرقمية الموجودة، ومتابعة قواعد البيانات والأنظمة الأساسية، التي يتم الاعتماد عليها، والتي تساعد في تشغيل الأعمال اليومية، والبرامج التي تسهّل عملية الجمع والفهرسة والإتاحة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وغيرهما، مما يساعدنا في تحليل المحتويات وتوفيرها بشكل يليق بطموح الدولة، وإبرازها كإنجازات وطنية تلهم الآخرين في هذا المجال. وكذلك البُنى التحتية، مثل المرافق المتوافرة كمخازن الحفظ، التي تواكب المعايير، وتتوافق مع المتطلبات الخاصة بحفظ هذه الأنواع من المواد الأرشيفية، علماً بأن لكل نوع بيئة مخصّصة ومختلفة، كالأوراق والكتب، والمراجع والوثائق، والوسائط الرقمية والصور، والأفلام، ولكل منها بيئة خاصة تتمتع بتفاصيل دقيقة تحافظ على جودة محتوى المادة المعنية في المجال نفسه».



تشجيع الباحثين

يستطرد المطيري قائلاً: «هناك مجموعة من القاعات المتوافرة بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، تشجع الباحثين لزيارتها والاطلاع على مقتنياتها وما تحتويه من مصادر ومراجع، ووثائق تاريخية نادرة ومهمة والاستفادة منها»، مضيفاً: «في السابق، كان الأرشيف والمكتبة الوطنية مهتماً بحفظ الوثائق وجمعها، ولكن اليوم أصبح رافداً من روافد العلم والمعرفة والتاريخ، بما يحتويه من مراجع وكتب ودوريات، وما يمتلكه من مصادر أولية وثانوية. وهناك أيضاً مشاريع للمكتبة الوطنية، مثل: الإيداع القانوني، الذي يركّز على حفظ كل المؤلفات والإصدارات المعنية بتاريخ الدولة كمرجعية، وكذلك الرسائل الجامعية من ماجستير ودكتوراه، تتعلق بكل تفاصيل الدولة وتاريخها وتطورها، حتى تكون في متناول المعنيين والباحثين والمهتمين في هذا الجانب. وهناك العديد من المشاريع الأخرى، مثل المشاريع البحثية، التي تعتبر من أهم المشاريع الوطنية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للأرشيف، وهي تحتفي بالإنجازات الكبيرة التي شهدتها المنطقة، منذ أن وجد الإنسان على هذه الأرض الطيبة، ودور الوثائق وأهميتها في دعم المجال البحثي».

‏‎وتابع المطيري: «لا ننسى القضايا التي نعاصرها اليوم والتي نحرص على مواكبتها، فمن ضمن المشاريع التي نعمل عليها: كيفية ضمان استدامة الملفات وصحة أرشفتها، فعلى سبيل المثال لدينا الأرشيف الرقمي للخليج العربي AGDA ودوره في حفظ الوثائق بوسائط مختلفة، فهو يتيح ملايين الوثائق على منصة واحدة، وبشكل مجاني وبطرق حديثة ومبتكرة. ونعمل الآن على إطلاق نسخة محدثة من هذا الموقع بواجهة وخصائص جديدة للمهتمين والباحثين ولتسهيل عمليات البحث لديهم، والوصول إلى أهم المواد الوثائقية والمعلومات التاريخية وأندرها».

‏‎وتابع: «ما يميّز هذه المنصة التي سنقوم بإطلاقها وجود معارض افتراضية، تتميز بأنها تتيح للباحث فرصة إنشاء معرضه الخاص، وبذلك يمكننا جمع الوثائق وعرضها دعماً للمستفيدين والجمهور للمشاركة بأعمالهم وللاستفادة منها كرؤية وطنية تعزز رسالة عام المجتمع».



يوم الوثيقة العربية

‏‎كشف المطيري عن أن مشاركة «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في الاجتماعات المقبلة للمجلس الدولي للأرشيف، ستكون على مستويات مختلفة، من حيث اعتماد السياسات، والخطة الاستراتيجية الجديدة، التي شاركت فيها دولة الإمارات بوضع وتطوير الخطة للمجلس الدولي للأرشيف، والتي ستتم مناقشتها واعتمادها في هذا الاجتماع. وسيتم التطرق لآليات العضويات في المجلس من إعادة النظر وطريقة التقديم والترشيح للعضوية، وكيفية الربط بين العضوية الرئيسة في المجلس الدولي للأرشيف والعضويات الفرعية في الأفرع الإقليمية سواء: أرابيكا أو يوربيكا، وسواها من الأفرع الإقليمية الأخرى.

‏‎وعن الإضافة المتوقعة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال رئاسة الدكتور عبدالله ماجد آل علي مدير عام «الأرشيف والمكتبة الوطنية» للفرع العربي الإقليمي «أربيكا»، قال المطيري: «سيكون هناك إطلاق لخطة استراتيجية تمكّن من الاستفادة من الخبرات العربية في هذا المجال، وكيفية توفير منصة تعزز التواصل، معرباً عن اعتزازه بما وصلت إليه الدولة وإلى تجربتها المميزة في مجال الأرشفة، التي تستند إلى ما لديها من بنية تحتية وتكنولوجيا متطورة. وكل ذلك يعود إلى الدعم الكبير الذي يلاقيه (الأرشيف والمكتبة الوطنية) من القيادة الرشيدة التي أولت مجال الأرشفة ومواكبة أحدث المعايير العالمية في الجودة جلّ اهتمامها. وهذا ما بهر الكثيرين وجعلهم يضعون تجربة الإمارات نصب أعيّنهم، كونها تميّزت وتفردت بمنجزاتها الأرشيفية الناجحة، ويشهد على ذلك ما تم إنجازه أثناء اجتماعات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف في أبوظبي عام 2023، فالإمارات قدمت نموذجاً متميزاً ومستوى عالياً وعالمياً لا يمكن مجاراته بسهولة».



أهمية الصورة

قال المطيري: نرى أن للصورة قصة وأهمية بالغة للحفاظ عليها والعناية بها لكي تبقى أرشيفاً للذاكرة، ولكي يستطيع الرجوع إليها لأي سبب. وهناك نوعان من الوثائق الفوتوغرافية: وثائق شخصية، ووثائق مؤسسية، وفي الحالتين يجب أن يكون هناك مسار خاص لحفظ مثل هذه الوثائق كونها تعد مرجعاً مهماً، وملهِماً للذاكرة الوطنية. فالصور تحمل أبعاداً متعددة منها: السياسية، المجتمعية، والثقافية، وغيرها، ولما كانت الصورة عبارة عن توثيق اللحظة فإنه ينبغي أرشفتها، وهناك في الوقت نفسه الكثير من المعلومات ستغيب وتختفي وتتلاشى وتصبح كذاكرة غير مكتملة؛ لذا فإن الفوتوغرافيا التوثيقية هي جزءان: الأول تلقائي أو إلكتروني، والثاني يدوي، فالتلقائي في أدوات التصوير هو ربط تلقائي للتاريخ والمكان، وأما اليدوي فهو واجب الفرد،. ويتمثل بإضافة العناوين والأسماء والمعلومات والتفاصيل الدقيقة للرجوع إليها، وهذا هو الرصيد اليومي الذي يوثق تاريخنا ولحظات حياتنا اليومية المهمة التي نقوم بها، لذلك علينا الاستفادة من التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة لصالحنا، وصالح ذاكرتنا وتغذية أرشيفنا الوطني بالتفاصيل، التي قد تكون يوماً من الأيام مرجعاً تاريخياً ملهِماً للأجيال.



ذاكرة الفوتوغرافيا

اختتم المطيري حديثه حول الفوتوغرافيا ذات البعد التوثيقي، وآلية قراءة الصور بأبعادها الاجتماعية والثقافية والإنسانية، والتحديات التي تواجه المختصين والباحثين العاملين في المجال. وتحدث عن دور «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في إعداد منهج يعزّز الحفاظ على الصور الفوتوغرافية ذات الأبعاد التاريخية والاجتماعية، إذ صار التصوير جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية كأفراد أو موهوبين أو مهتمين أو موظفين في جهات مختلفة. وقال: نحن اليوم كجهة معنية علينا أن نحفظ هذه الصور.