التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يشهد ختام النسخة الثانية لـ«الفجيرة الدولي للخط والزخرفة»

محمد الشرقي خلال جولته في المعرض الفني المصاحب للمؤتمر (وام)
20 أكتوبر 2025 02:14

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية إحياء الفنون الإسلامية واستعراض جمالياتها في التراث الإنساني، وعرض أهم التّجارب الفنيّة والأكاديمية ذات الاختصاص من حول العالم.
جاء ذلك خلال حضور سموّه، ختام الدورة الثانية من مؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة، في فندق دبل تري باي هيلتون الفجيرة، يرافقه الشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي نجل سموه.

اهتمام كبير
أشار سموّه، إلى الاهتمام الذي تُوليه حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، للمشاريع الثقافية والفنيّة التي تسهم في نشر الفنون العربية الإسلامية بأشكالها كافة، والحفاظ عليها عبر وجودها في مختلف أشكال التعبير، ودعم رؤية وتوجهات دولة الإمارات في قطاع الثقافة والفنون.
وزار سموّه، المعرض الفني المُصاحب للمؤتمر الذي يشارك فيه أساتذة وفنانون من مختلف دول العالم بأعمالهم في مجال الخط والزخرفة. كما شهد محاضرةً بعنوان: «كشف تراث المخطوطات في جنوب شبه الجزيرة العربية»، تحدّث فيها الدكتور مايكل إردمان، رئيس مجموعات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في المكتبة البريطانية بلندن.

فضاء حواري
قالت الدكتورة إسراء الهمل مديرة مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة، في كلمتها التي ألقتها خلال حفل ختام المؤتمر، إن جلسات المؤتمر هذا العام تنوعت لتكون فضاء حوارياً لتبادل الأفكار والمعارف لتثري مجال الفنون الإسلامية بمختلف أشكالها وتسهم في تطوير قطاع الثقافة والفنون على مستوى العالم.
وكرّم سموّه، المتحدثين في المؤتمر الذي شهد مشاركة نخبةٍ من المؤسسات الأكاديمية والفنية من حول العالم مثل المملكة المتحدة، وإيطاليا، والنمسا، وإسبانيا، وتركيا، واليابان، وباكستان، إلى جانب دول عربية مثل السعودية، ومصر، والأردن، وتونس، ولبنان.
وتضمّن المؤتمر خلال أيام انعقاده في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري، 18 ورقة بحثية متخصصة ناقشت قضايا محورية تتعلق بتاريخ وفلسفة وجماليات الفنون الإسلامية.

طرح معاصر
شهد المؤتمر طرحاً معاصراً عبر محاضرة «من الهندسة المقدسة إلى الكود التوليدي» قدمت مقاربة حديثة لدمج عناصر الزخرفة الإسلامية مع أدوات التصميم الرقمية. وحضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وحمدان كرم مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المديرين والمسؤولين في إمارة الفجيرة.

