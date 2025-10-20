عطل كبير يضرب خدمات أمازون ويب

أدى الاضطراب الذي أصاب خدمات أمازون ويب لارتفاع حالات انقطاع عدد كبير من خدمات الانترنت وتشمل زووم وسناب شات.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (ايه بي ميديا) أن موقع داون ديتيكتور، الموقع الإلكتروني الذي يرصد الشكاوى بشأن خدمات الانترنت، أفاد بارتفاع عدد حالات الانقطاع المبلغ عنها اليوم الاثنين، بما في ذلك أكثر من 2681 حالة في خدمات أمازون ويب.



وجاء في تحديث أصدرته خدمات أمازون ويب" نستطيع أن نؤكد وجود معدلات خطأ كبيرة في الطلبات على قاعدة بيانات دينامو دي بي في منطقة الولايات المتحدة-شرق1- ".

وأضافت "هذه المشكلة أثرت أيضاً على خدمات أمازون ويب الأخرى في منطقة الولايات المتحدة-شرق1- أيضاً".

وأوضحت "المهندسون يعملون على الحد من تأثير المشكلة والمعرفة الكاملة للسبب الرئيسي لوقوعها". وتعد خدمات أمازون ويب أكبر مزود للحوسبة السحابية في العالم، وتقدم مجموعة من الخدمات تشمل التخزين وقواعد البيانات وتعلم الآلة وأدوات الأمان.