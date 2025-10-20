الإثنين 20 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

عطل كبير يضرب خدمات أمازون ويب

عطل كبير يضرب خدمات أمازون ويب
20 أكتوبر 2025 14:17

أدى الاضطراب الذي أصاب خدمات أمازون ويب لارتفاع حالات انقطاع عدد كبير من خدمات الانترنت وتشمل زووم وسناب شات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (ايه بي ميديا) أن موقع داون ديتيكتور، الموقع الإلكتروني الذي يرصد الشكاوى بشأن خدمات الانترنت، أفاد بارتفاع عدد حالات الانقطاع المبلغ عنها اليوم الاثنين، بما في ذلك أكثر من 2681 حالة في خدمات أمازون ويب.

 وجاء في تحديث أصدرته خدمات أمازون ويب" نستطيع أن نؤكد وجود معدلات خطأ كبيرة في الطلبات على قاعدة بيانات دينامو دي بي في منطقة الولايات المتحدة-شرق1- ".

وأضافت "هذه المشكلة أثرت أيضاً على خدمات أمازون ويب الأخرى في منطقة الولايات المتحدة-شرق1- أيضاً".

أخبار ذات صلة
مدير إدارة الأمن الرقمي بوزارة الداخلية في حوار لـ«الاتحاد»: الإفراط في مشاركة المعلومات الشخصية عبر «الإنترنت» خطر يهدد الخصوصية
شرطة دبي تحذر من تقليد تريند "حرق الدمى الشريرة"

وأوضحت "المهندسون يعملون على الحد من تأثير المشكلة والمعرفة الكاملة للسبب الرئيسي لوقوعها". وتعد خدمات أمازون ويب أكبر مزود للحوسبة السحابية في العالم، وتقدم مجموعة من الخدمات تشمل التخزين وقواعد البيانات وتعلم الآلة وأدوات الأمان.

المصدر: وكالات
أمازون
الإنترنت
