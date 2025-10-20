"الشارقة للكتاب" يفتح باب المشاركة في ورش عمل حصرية

أعلن "معرض الشارقة الدولي للكتاب" إطلاق سلسلة حصرية من ورش العمل مسبقة الحجز خلال فعاليات دورته الـ44 التي تقام في الفترة 5 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز إكسبو الشارقة وتستهدف توسيع آفاق الملكات الإبداعية للجمهور من جميع الأعمار والجنسيات وتثقيفهم وتعزيز تطورهم المهني. يوفر المعرض للمشاركين تجربة متكاملة يتعلمون فيها من أفضل الخبراء والمختصين على مستوى العالم في مجالات الترجمة والكتابة الإبداعية والتأليف السينمائي والتلفزيوني وصناعة النشر وغيرها من المهارات والفنون الإبداعية والمعرفية. ولعشاق اللغة والترجمة الأدبية تقدم المترجمة البروفيسورة ليزا ديلمان الحائزة على عدة جوائز عالمية ورشة بعنوان "ماذا الذي يفعله المترجمون فعلاً". تكشف ديلمان في هذه الورشة الستار عن مهنة الترجمة الإبداعية والمعقدة وتُرشد المشاركين للتغلب على تحديات التكيف الثقافي والخيارات الاستراتيجية التي يختارها المترجم للحفاظ على الصوت الفريد للمؤلف عبر الحدود اللغوية. وتدير الروائية الفيتنامية الدكتورة نغوين فان كوي ماي الحائزة على جوائز دولية ورشة "الكتابة الإبداعية" وتساعد من خلالها الكتاب على الاستفادة من تجاربهم الشخصية وجذورهم الثقافية كمصدر للإلهام من خلال تمارين موجهة وملاحظات بناءة لتمكينهم من اكتشاف وتطوير قصص أصيلة.

وتوفر الورش للكتّاب وخبراء النشر الطموحين فرصة فريدة للتعلّم من الناشرة سنغيتا ميهتا في ورشة "من المسودة النهائية إلى الكتاب الكامل: دور المحرر في عملية نشر الكتب و ذلك للتعرف على عملية النشر إذ تكشف التقنيات المهمة والقرارات الأساسية التي تحول مسودة أولية إلى كتاب منشور. وللطامحين إلى النجاح في كتابة المسلسلات التلفزيونية يقدم ماثيو ويتن كاتب سيناريو مسلسل "الكاذبات الصغيرات الجميلات" ورشة مكثفة بعنوان "خمس خطوات ونصف للنجاح في الكتابة التجريبية . وتحفز سلسلة من الورش الفنية والإبداعية المشاركين على استكشاف أشكال مختلفة من التعبير إذ تقدم ورشة "فن الخيوط الجميلة" مزيجاً من الهندسة والتصميم في حين تصحب ورشة "صندوق الموسيقى" المشاركين في رحلة لصناعة تذكار موسيقي مخصص أما عشاق الكتب المصورة فيتعرفون على كيفية تحويل سرديات شخصياتهم المفضلة إلى تطريز يدوي فريد في ورشة "قصص مطرزة".

ويتضمن برنامج المعرض مجموعة من ورش العمل التي تركز على تعزيز جودة الحياة الصحية من خلال الغذاء منها ورشة "تحضير وجبات غداء متوازنة" و"نقرشات لذيذة" إلى جانب ورشة "حساسية الطعام" التي توفر التوجيه والإرشاد لإعداد وجبات لذيذة وآمنة تناسب الاحتياجات الغذائية الخاصة. ويكتشف المشاركون متعة التصميم والبناء في سلسلة من ورش العمل الإبداعية التي تُثري مخيلتهم من بينها "المكتبة المصغرة" و "مقهى مصغّر" و "اصنع إطارك" و "معاً نُطرّز" إلى جانب ورشة التحدي الإبداعي "ابنِ منزلك".