الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مركز جمعة الماجد يشارك في ندوة دولية بـ«أرمينيا»

بسّام داغستاني خلال إلقاء محاضرته (من المصدر)
21 أكتوبر 2025 01:56

دبي (الاتحاد)

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي في الندوة الدولية «وجوه الذاكرة: أحدث التقنيات لحفظ وترميم المخطوطات والتراث المطبوع»، التي نظمها مركز ماتنداران لحفظ المخطوطات والوثائق والسجلات في جمهورية أرمينيا، وذلك في العاصمة يريفان خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري.
حضر الندوة وزيرة الثقافة الأرمينية، ومندوب الاتحاد الأوروبي، ومدير مركز ماتنداران، إلى جانب عدد من الشخصيات الثقافية والعلمية المحلية والدولية.
مثّل المركز في هذه الندوة الدكتور بسّام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم، الذي قدّم بحثاً بعنوان «معالجة وترميم أغلفة المخطوطات الجلدية»، تناول فيه أهمية أغلفة المخطوطات في الحفاظ المادي على المخطوط، وبالتالي الحفاظ على هويته التاريخية والفنية والثقافية، وصولاً إلى حفظ ذاكرة الأمم.
كما استعرض في بحثه أبرز الأساليب العلمية والعملية المتبعة في معالجة وترميم أغلفة المخطوطات وما تحمله من فنون الزخرفة، إضافة إلى دور مركز جمعة الماجد في إحياء حرفة زخرفة جلود المخطوطات العربية والإسلامية في العالمين العربي والإسلامي. وقد حظيت ورقته البحثية بتقدير واسع من المشاركين.

