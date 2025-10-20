جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك في «فرانكفورت للكتاب 2025»

أبوظبي (الاتحاد)



شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، تجسيداً لرؤيتها في تعزيز حضورها في المشهد العلمي الثقافي والأدبي محلياً وإقليمياً ودولياً، ورفده بإنتاجها الأدبي وذخيرتها من البحوث والدراسات العلمية والأكاديمية، ومؤلفاتها الفكرية في مجال العلوم الإنسانية بصورة عامة.

تضمّنت مشاركة الجامعة تقديم عدد من المحاضرات العلمية والثقافية، تحدّث خلالها نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، وعدد من الخبراء والضيوف، الذين استضافتهم المنصة حول مختلف مواضيع العلوم الإنسانية، إلى جانب المشاركة بـ25 إصداراً باللغتين العربية والإنجليزية، اشتملت على الرسائل البحثية والكتب العلمية والبحوث التي شاركت بها الجامعة في عدد من المؤتمرات داخل الدولة وخارجها.

وتناولت المحاضرات التي تم تقديمها خلال أيام المعرض، عدداً من المحاور المهمة، شملت: تحديات الهوية الوطنية في زمن العولمة، والفلسفة المعاصرة: أسئلة المعرفة والأخلاق، وتأتي مشاركة الجامعة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، باعتباره من الأحداث الثقافية الدولية المهمة، حيث تحرص الجامعة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، باعتبارها مصدر إشعاع ثقافي وإبداعي وأدبي، ومحطة مهمة في مسيرة الدولة العلمية والأكاديمية والمعرفية.