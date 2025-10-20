مكتبة محمد بن راشد تسجّل حضوراً مميزاً في «فرانكفورت للكتاب 2025»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مكتبة محمد بن راشد، بنجاح كبير وتفاعل واسع، مشاركتها الأولى في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، أكبر حدث عالمي في مجال النشر، حيث استقبل جناحها نحو 1000 زائر تعرفوا على خدمات المكتبة وبرامجها المتنوعة.

خلال هذه المشاركة، استعرضت المكتبة أبرز مبادراتها المعرفية، بما في ذلك مبادرة «عالم يقرأ»، وخدماتها الرقمية وأنشطتها الثقافية المتنوعة، كما قدّمت لزوار جناحها نسخاً من كتاب «ومضات من فكر» باللغة الإنجليزية، الذي ألّفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إضافة إلى مجموعة من قصص الأطفال باللغتين العربية والإنجليزية.

كما أُهديت المكتبة العديد من الموارد المعرفية بمختلف اللغات، وقدّمت نسخة من تقريرها السنوي إلى سعادة يوسف عبدالله راشد زايد الحيايي، القنصل العام لدولة الإمارات في ميونيخ وكذلك إلى جمعية الترجمة السعودية التابعة لوزارة الثقافة.

وشهد الجناح استقبال عدد من كبار الشخصيات والمؤسسات الثقافية الوطنية والعالمية، من بينها مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات. كما زار الجناح كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تريندز، وإبراهيم البوهاشم، المدير العام لدار الكتب القطرية ونائب رئيس اتحاد الناشرين العرب، حيث اطلعا على مبادرات المكتبة وخططها المستقبلية، وناقشا سبل التعاون الثقافي والمعرفي، لا سيما في مجالات النشر الرقمي والتقنيات الحديثة لتعزيز تجربة القارئ.

اجتماعات

عقد فريق المكتبة سلسلة من اجتماعات حقوق الترجمة والنشر مع عدد من المؤسسات العالمية، من بينها: مطبعة جامعة أكسفورد، ومجموعة هاجيتي لكتب الناشئة، ومطبعة الجامعة الفرنسية «هيومنسيس»، ودور النشر اليابانية كادوكاوا وشودينشا وكودانشا، إضافة إلى مركز الحقوق الأجنبية في اليابان، وجمعية الترجمة السعودية التابعة لوزارة الثقافة، حيث تناولت الاجتماعات بحث حقوق ترجمة إصدارات المكتبة للعام القادم.

كما التقى الفريق بنحو 100 دار نشر من مختلف أنحاء العالم، شملت دوراً من الفلبين والصين وسنغافورة وأوكرانيا وكولومبيا وألمانيا وإيطاليا وقبرص وكوريا وإسبانيا، إلى جانب عدد من مزودي قواعد البيانات والكتب الصوتية ومنصات الحلول الرقمية، حيث جرى بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات، بما يعزز المحتوى المعرفي للمكتبة ويوسّع شبكة شراكاتها الدولية.

اهتمام واسع

أبدى الزوار اهتماماً واسعاً بالتعرف على أبرز برامج ومبادرات المكتبة وخدماتها المتنوعة، وفي مقدمتها جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تهدف إلى دعم اللغة العربية ونشرها عالمياً، حيث حظيت باهتمام أكثر من 100 زائر، من بينهم مؤسسات عالمية ومراكز ثقافية وأفراد، إلى جانب اهتمامهم بفعاليات قمة دبي الدولية للمكتبات والنشر المرتقبة خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، والتي ستجمع نخبة من الخبراء والمتحدثين من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل صناعة النشر، واستعراض أحدث الاتجاهات في هذا القطاع.

تأتي هذه المشاركة في إطار جهود مكتبة محمد بن راشد لتعزيز حضورها الدولي وبناء شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات الثقافية حول العالم، وتسليط الضوء على مبادراتها المعرفية والثقافية الرائدة. كما تؤكد المكتبة من خلالها حرصها على ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للثقافة والمعرفة، ودعم الحراك الثقافي والمعرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.