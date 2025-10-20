«دبي للثقافة» تحصد جائزة «أفضل ممارسة دولية متميزة لعام 2025»

دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» جائزتي «أفضل ممارسة دولية متميزة لعام 2025 - تصنيف 6 نجوم»، عن منصة التحول الرقمي، ومبادرة «الذكاء الاصطناعي لتحسين الأمن السيبراني»، وذلك ضمن النسخة الـ11 من المسابقة الدولية لأفضل الممارسات، التي ينظمها مركز أبحاث التميّز التنظيمي (COER)، بالتعاون مع شبكات التميّز الدولية، بهدف تسليط الضوء على الممارسات التشغيلية والإدارية والعمليات والأنظمة والمبادرات الرائدة، التي تجسّد الابتكار، وتسهم في تحقيق نتائج نوعية تنعكس إيجاباً على المؤسسات والقطاعات التي تعمل فيها.

جاء هذا التكريم تتويجاً لجهود فريق «دبي للثقافة» في تطوير مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مبادرة «الذكاء الاصطناعي لتحسين الأمن السيبراني»، التي تهدف إلى تعزيز قوة منظومة الأمن السيبراني في الهيئة، وضمان توفير بيئة رقمية أكثر أماناً، حيث أسهمت هذه الحلول في تحقيق صفر خروقات أمنية وتوفير أكثر من 14,688 ساعة عمل.

التحول الرقمي

من جهة أخرى، نجحت الهيئة، من خلال منصة التحول الرقمي التي أطلقتها الهيئة في عام 2022، في إطار مواكبتها لمسيرة التحول الرقمي التي تشهدها دبي، في تقديم نموذج عالمي في الابتكار والتميز التشغيلي، بفضل ما حققته المنصة من نتائج بارزة، أسهمت في دمج كافة عمليات الهيئة الداخلية ضمن منظومة ذكية موحدة تعتمد على أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد ساعد ذلك في دعم الموظفين وتعزيز مستويات الرضا الوظيفي، وتوفير أكثر من 227 ألف ساعة عمل سنوياً، فضلاً عن رفع الكفاءة التشغيلية، وتقليص الزمن المستغرق للإجراءات، وتحسين الحوكمة ومتابعة الأداء. كما وفّرت المنصة بيئة رقمية مركزية قائمة على البيانات، بما يعزز روح الابتكار لدى موظفي الهيئة، ويدعم قدرتها على تطوير خدماتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

إضافة نوعية

أشار منصور لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في «دبي للثقافة» إلى أهمية هذه الجوائز ودورها في إبراز جهود الهيئة في تطبيق معايير الحكومة الرقمية من حيث كفاءة البيانات والمعلومات، وأتمتة العمليات، وتبني الحلول المبتكرة، وتحقيق رؤى دبي وتطلعاتها المستقبلية الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتحول الرقمي.

وقال: «تعد هذه الجوائز إضافة نوعية إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات، حيث تعكس تفرد بيئتها وقوة منصتها الرقمية، وتبرز حرص الهيئة على اعتماد ممارسات جديدة تسهم في تعزيز ثقافة الابتكار في قطاع الثقافة والفنون، ما يسهم في تحسين سمعتها المؤسسية، وتعزيز تنافسيتها وقدراتها على رفع مستوى الجودة في تقديم الخدمات».