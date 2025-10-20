«جائزة محمد بن راشد للغة العربية» تروّج للغة العربية في «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب»

دبي (الاتحاد)

شاركت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنظمها مكتبة محمد بن راشد في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025، في إطار استراتيجية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز حضور اللغة العربية على الساحة الثقافية الدولية، وتأكيداً على التزام دبي بدعم المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير اللغة العربية وتوسيع نطاق استخدامها في شتى الميادين.

جاءت هذه المشاركة ضمن جهود الجائزة في الترويج لدور دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة الريادي في خدمة اللغة العربية، حيث مثّل الجائزة وفد من مكتبة محمد بن راشد، التقى خلال أيام المعرض بعدد كبير من ممثلي دور النشر العالمية، والمراكز اللغوية، والمؤسسات الأكاديمية والثقافية، إلى جانب زوار جناح الجائزة من مختلف الجنسيات.

وقدّم وفد الجائزة شرحاً مفصلاً لزوار الجناح حول أهداف الجائزة، وفئاتها المتنوعة، ومعايير الترشح، ودورها المحوري في تحفيز الابتكار اللغوي، وتشجيع المبادرات الرائدة في مجالات التعليم والترجمة والتكنولوجيا والإعلام المعني باللغة العربية.

وأكد الوفد أن المشاركة في معرض فرانكفورت، أحد أضخم معارض الكتاب في العالم، تأتي في إطار استراتيجية الجائزة لتعزيز الحوار الثقافي العالمي، وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في نشر اللغة العربية والترويج لقيمها الحضارية والإنسانية.

وأكد مسؤولو الجائزة أن هذه المشاركة تمثّل امتداداً لجهود دبي ودولة الإمارات في جعل اللغة العربية لغة للمستقبل، ووسيلة للإبداع والتواصل الحضاري، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع اللغة العربية في قلب المشروع الحضاري الوطني، وتعزز من مكانة الإمارات كحاضنة عالمية للثقافة والمعرفة.

كما استعرض الجناح أبرز إنجازات الجائزة منذ انطلاقها، ومن بينها تكريم المبادرات والمؤسسات والأفراد الذين أسهموا بجهود استثنائية في خدمة العربية وتطوير أدواتها ونشرها، ما رسّخ مكانة الجائزة كأكبر منصة عالمية لتكريم المتميزين في مجال اللغة العربية.