التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» و«الثقافة» الإندونيسية يوقعان مذكرة تفاهم

«أبوظبي للغة العربية» و«الثقافة» الإندونيسية يوقعان مذكرة تفاهم
22 أكتوبر 2025 02:29

أبوظبي (الاتحاد) 

وقّع مركز أبوظبي للغة العربية، مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة الإندونيسية، لتنظيم مشاركة إندونيسيا، كضيف شرف الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026. تأتي هذه الخطوة، لتؤسِّس شراكة ثقافية واسعة بين البلدين، وجرى توقيع المذكرة على هامش مشاركة المركز في الدورة الخامسة والأربعين من معرض إندونيسيا الدولي للكتاب، الذي أقيم في العاصمة جاكرتا.
وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن «اختيار إندونيسيا ضيف شرف لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، يعكس ما تمتلكه من عمق ثقافي وحضاري جعلها نموذجاً آسيوياً بارزاً في التعددية والانسجام الحضاري»، مشيراً إلى أن «التجربة الإندونيسية في التعايش تتقاطع مع رؤية دولة الإمارات القائمة على الانفتاح والتسامح وترسيخ الأخوة الإنسانية». وأضاف: «يسعدنا أن تكون إندونيسيا ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب، هذه التظاهرة السنوية التي تعكس أهمية الثقافة في تقريب الشعوب، وتعميق الروابط التي تجمعها، وتفتح آفاقاً أوسع لتبادل المعرفة والفكر والإبداع».
وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الجانبان على وضع برنامج متكامل لفعاليات «ضيف الشرف» يشمل أنشطة أدبية وفكرية وفنية تسلّط الضوء على المشهد الثقافي الإندونيسي، وتُبرز تطور حركة النشر والترجمة في البلاد، إلى جانب تعزيز حضور الناشرين الإندونيسيين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب العام المقبل.
وقّع المذكرة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وإنسان عبد الكريم، أمين المديرية العامة للدبلوماسية والترويج والتعاون الثقافي في وزارة الثقافة الإندونيسية، فيما شهد حفل التوقيع عبدالله سالم الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا، إلى جانب ممثلين عن الجهات الإماراتية المشاركة في المعرض، ورئيس اتحاد الناشرين الإندونيسيين، أريس هيلمان.

أبوظبي
معرض إندونيسيا الدولي للكتاب
اللغة العربية
مركز أبوظبي للغة العربية
إندونيسيا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
