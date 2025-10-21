الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«كليات التقنية» في العين تكرم المشاركات في مشروع «الحفاظ على التراث الشفهي»

شما بنت محمد في صورة جماعية عقب التكريم (وام)
22 أكتوبر 2025 02:29

العين (وام)

نظمت كليات التقنية العليا في مدينة العين، حفلاً لتكريم طالبات برنامج التربية المشاركات في مشروع الحفاظ على التراث الشفهي الإماراتي، الذي استهدف تنمية مهارات اللغة العربية، وفن السرد، والابتكار الرقمي.
وأقيم الحفل برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، التي ألقت كلمة أكدت خلالها الدور المحوري للطالبات في الحفاظ على التراث، ونقله من جيل الأجداد والآباء إلى الأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن المشروع نجح في تأليف وتحويل أكثر من 50 قصة عربية أصلية مستوحاة من الثقافة الإماراتية، إلى صيغة رقمية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وشددت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على أهمية القراءة إلى جانب الحكاية، لافتة إلى أن الحكاية تحفظ الهوية، والقراءة تُوسع الأفق، داعية الطالبات إلى تخصيص جزء ولو يسير من وقتهن للقراءة بعيداً عن شاشات الأجهزة المحمولة، ومؤكدة أن ذلك يسهم في تخفيف التوتر بنسبة 60%، وتفتح للذهن طاقة جديدة. وأكدت أن الطالبات لسن مجرد مستخدمات للتقنية، بل هن صانعات معنى، وبانيات فكر وجزء أصيل من حضارة الإمارات، وهن من يجعلن الذكاء الاصطناعي أكثر إنسانية، والماضي بوصلة للمستقبل، ومن يجعل القراءة وقوداً للوعي.

