حور القاسمي تفتتح فعالية «تصميم المسرح العالمي»

الشارقة (الاتحاد)



افتتحت الشيخة حور القاسمي، النسخة السادسة من فعالية «تصميم المسرح العالمي»، التي تستضيفها أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية للفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وهذه هي النسخة الأولى من الفعالية في الشرق الأوسط، وتُقام هذه الفعالية الدولية المرموقة – التي تُعد بمثابة «إكسبو» عالمي لقطاعات فنون الأداء وتصميم العروض المسرحية – كل أربعة أعوام في دولة مختلفة من دول العالم. وشهد حفل الافتتاح في الثامن عشر من هذا الشهر حضوراً واسعاً لأكثر من 200 مصمم وفنان ومبدع من أكثر من 50 دولة، إلى جانب مشاركين من مختلف التخصصات الفنية والأكاديمية، بمن فيهم طلبة وأعضاء هيئة التدريس في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

يُعد تنظيم هذه النسخة في الشارقة محطة بارزة في تاريخ الفعالية ومسيرة الإمارة الثقافية، إذ تتشارك الأكاديمية في إنتاجها مع المنظمة الدولية للمصممين المسرحيين والمعماريين والتقنيين (OISTAT)، في خطوة تؤكد المكانة العالمية للشارقة كعاصمة للثقافة والإبداع في العالم العربي. وأكدّت جاكي جورج، مديرة المشروع، في كلمتها الافتتاحية، أن «استضافة تصميم المسرح العالمي في الشرق الأوسط للمرة الأولى هو إنجازٌ نوعي يحملُ دلالاتٍ عميقة، ويدعونا إلى إعادة التفكير في جغرافيا الأداء والتصميم المسرحي».

وأضافت: «نحن فخورون بوجودنا في هذا المشهد الثقافي الديناميكي الغني بالإرث والرؤية، حيث تتجذَّر الفنون المعاصرة وتواصل نموها الشامل والسريع، وحيث تنخرط المجتمعات المحلية والدولية في حوار حيوي حول الاستدامة والهوية ومستقبل الإبداع».



100 مصمم

تأتي الاستدامة والإرث المستقبلي كموضوعين رئيسيين لنسخة عام 2025 من الفعالية، حيث يضم معرض التصميم في الأكاديمية أعمال أكثر من 100 مصمم محترف وناشئ في مجالات تصميم الأداء والديكور والمساحات والأزياء والصوت والفيديو والإسقاط البصري. كما تُقام مسابقة العمارة المسرحية في بيت الشامسي، وجائزة الابتكار التقني في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار (SPARK)، بمشاركة 40 مشروعاً من معماريين وتقنيين في مجالات المسرح والفعاليات الحيّة. وخلال الأيام الثمانية للحدث، يقدّم مهرجان «سينوفِست» (Scenofest)، وهو القسم الحيوي من الفعالية، أكثر من 75 جلسةً تشمل محاضرات وورش عمل وعروضاً أدائية ونقاشات فنية، إلى جانب عروض فنية حيّة وتفاعلية في مختلف مواقع الحدث.