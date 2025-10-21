الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض ابتكاراته الرقمية في «الخليجي للتراث والتاريخ الشفاهي»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في أعمال الدورة الثالثة عشرة من المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفاهي، الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تحت شعار:«الممارسات الاجتماعية الخليجية المشتركة: تقاليد توحدنا وآفاق تلهمنا». وقدّم السيد عبد العزيز سالم العميم، رئيس قسم تقنية المعلومات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، ورقة عمل بعنوان: «من الذكاء الاصطناعي إلى القيمة المؤسسية: ابتكارات الأرشيف والمكتبة الوطنية» استعرض فيها مجموعة من الأنظمة والتطبيقات المطوّرة داخليًا لدعم أعمال الأرشفة والبحث العلمي.

وأوضحت الورقة أن هذه الأنظمة ركّزت على أتمتة الإجراءات وتحسين كفاءة إدارة الوثائق والسجلات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتسريع عمليات البحث والاسترجاع، وتمكين المورّشفين من أداء مهامهم بدقة وسرعة أعلى مقارنة بالأساليب التقليدية. وأكد الأرشيف والمكتبة الوطنية أن مشاركته في المؤتمر تأتي في إطار إبراز دوره في توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير منظومته التقنية، وترسيخ التزامه بالتميز وتبني بيئة عمل رقمية متكاملة تواكب أعلى معايير الأمان وحماية البيانات. وأشاد المشاركون في المؤتمر بجهود الأرشيف والمكتبة الوطنية وما حققه من تقدم في مجال الابتكار التقني، بما يعزز قدرته على الاستدامة في بناء حلول معرفية متكاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المستفيدين. يُذكر أن المؤتمر الخليجي للتراث والتاريخ الشفاهي يهدف إلى صون التراث الثقافي غير المادي وضمان استدامته ونقله للأجيال الحالية والقادمة، وإبراز دوره في ترسيخ الهوية الثقافية المشتركة ودعم التنمية الثقافية في دول مجلس التعاون.

