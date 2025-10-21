متحف زايد الوطني يقدم تجربة متحفية متعددة الحواس

كشف متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن مجموعة مصممة خصيصاً من التجارب متعددة الحواس والمستوحاة من الهوية الوطنية وأسلوب السرد القصصي، تم تطويرها بالتعاون مع نخبة من المواهب الإماراتية وبيركلي أبوظبي. تجمع هذه العناصر بين الأصوات والروائح المستوحاة من تراث دولة الإمارات وجمال بيئتها الطبيعية. وسيكون متحف زايد الوطني من أول المتاحف الوطنية في العالم التي تدمج العناصر متعددة الحواس في تجربة الزائر الدائمة.

تعاون المتحف مع نخبة من المواهب الإماراتية والمؤسسات لتصميم رحلة حسيّة في المتحف من ضمنهم الملحّن محمد الأحمد من استديو الوطن وحمد الطائي، ودار العطور الإماراتية «كاسا دي عود» وبيركلي أبوظبي. ومن أبرز عناصر هذه التجربة أداء مميز للنشيد الوطني الإماراتي، وتحويل أغانٍ من أشعار الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، المعروفة إلى مقطوعات موسيقية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومؤثرات صوتية تُحاكي تنوّع الطبيعة الإماراتية، وعطر مميز مستوحى من التراث المحلي.



التكامل الحسي

قالت هند الخوري، مدير إدارة التسويق والاتصال، والتي تشرف على تجربة الزائر في متحف زايد الوطني: «أثمرت هذه الشراكات أول تجربة من نوعها وحجمها في مجال تعزيز التكامل الحسي في بيئة متحف وطني في دولة الإمارات، مما يعكس التزام المتحف بأصالة السرد وبراعة الابتكار. فمن خلال تعاوننا مع نخبة من المواهب المميزة من مختلف أنحاء الدولة، نجحنا في ابتكار تجربة فريدة تجسّد روح المكان وتُثري تجربة الزوّار. ويأتي هذا المشروع تماشياً مع رسالتنا في تمكين كل زائر من الشعور بالارتباط بأرض الإمارات وشعبها وقصصها».



الهوية الإماراتية

من جهته، قال الملحّن حمد الطائي: «تشرفتُ بتقديم هذا التوزيع الخاص لمتحف زايد الوطني. وقد سعيتُ من خلاله إلى التعبير عن جوهر الهوية الإماراتية عبر تقديم النشيد الوطني بنمط معاصر، وحرصت خلال العملية على مراعاة التاريخ العريق والثقافة المرتبطة بأرض الإمارات وشعبها، إلى جانب القيم التي جسّدها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد. وقد ساهم الدمج بين الآلات التقليدية مثل العود والناي وعناصر الأوركسترا الغربية كالآلات الوترية والنحاسية والخشبية، في ابتكار عمل موسيقي يجمع بين الأصالة والتجديد. وآمل أن يبعث هذا العمل، شعوراً بالفخر والاعتزاز الوطني في نفس كل من يستمع إليه».

وبهدف إثراء التجربة السمعية في المتحف، تعاون متحف زايد الوطني مع «استوديو الوطن» الذي أسّسه محمد الأحمد والمعروف بإسهاماته البارزة في الموسيقى الوطنية. وفي إطار هذا التعاون، قام الاستوديو بتحويل خمس أغاني من أشعار الشيخ زايد المعروفة إلى مقطوعات بالآلات موسيقية.



جمال الطبيعة

من جانبه، قال محمد الأحمد، مؤسس «استوديو الوطن»: «تتناول الموسيقى التي سجلناها لمتحف زايد الوطني موضوعات منها الاحتفاء بجمال طبيعة دولة الإمارات وثرائها، والتعبير عن مشاعر الفخر بالتقدّم الذي حققته الدولة وتُجسد تقديراً عميقاً لشعبها. ومثلما يروي المتحف قصة الوطن، تُسهم هذه المقطوعات في تعزيز سرديته بهدف منح الزوّار تجربة تفاعلية ترتبط بتاريخ وثقافة دولة الإمارات».



المؤثرات الصوتية

امتداداً لهذه التجربة، تعاون متحف زايد الوطني أيضاً مع بيركلي أبوظبي لإنتاج مجموعة منتقاة من المؤثرات الصوتية المستوحاة من البيئة الطبيعية لدولة الإمارات. سيتم تشغيل هذه المؤثرات في المساحات المفتوحة للمتحف لتعكس تنوّع المشهد الطبيعي في الدولة، من الصحراء والبحر إلى الواحات والجبال.

بدورها، قالت ميساء قرعة، المديرة الفنية في بيركلي أبوظبي: «يسعدنا أن نحظى بفرصة التعاون مع متحف زايد الوطني، أحد شركائنا في المنطقة الثقافية في السعديات، على مشروع بهذا العمق الثقافي. فقد أتاحت لنا هذه الشراكة فرصة لترجمة تنوّع البيئات الطبيعية في دولة الإمارات إلى مقاطع صوتية تكمّل رسالة المتحف في أصالة السرد وتعزيز التواصل».



عطر خاص

تم ابتكار عطر خاص لمتحف زايد الوطني بالتعاون مع دار عطور إماراتية «كاسا دي عود»، أسّسها فهد بن جساس. يتميّز الدار باستخدام مكونات رمزية ومزيج يعبّر عن الثقافة الإماراتية، ويحتفي هذا العطر الفريد بارتباط الشيخ زايد بالطبيعة والأرض والتراث.وأضاف فهد بن جساس، مؤسس «كاسا دي عود»: «يعد العطر محفّزاً حسيّاً في مجال السرد القصصي، فهو قادر على استحضار الذكريات والمشاعر على الفور، ويضيف عمقاً وثراءً على التجربة السردية. هذا العطر ليس مجرد مزيج، بل إنه تكريمٌ لالتزام الشيخ زايد بتراث هذه الأرض، وانعكاس لهويتنا الإماراتية، وتعبيرٌ عن تراثنا العريق».