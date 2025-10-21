«منصة للتوزيع».. مشاركات مستمرة لدعم الناشرين الإماراتيين

الشارقة (الاتحاد)

في إطار حراكها الثقافي المتجدّد، شاركت «منصة للتوزيع» في معرض الكتاب المصاحب للدورة الحادية عشرة من الجائزة العربية الكبرى للرواية العربية «كتارا» في الدوحة، إلى جانب مشاركتها في معرض الفجيرة لكتاب الطفل الذي يُقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، من 26 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل، مؤكدةً التزامها بدعم الناشرين الإماراتيين، ومرسِّخةً مكانتها منصةً فاعلةً في المشهد الثقافي العربي. وجاءت مشاركة «منصة للتوزيع» في المعرض الذي أقيم على هامش جائزة «كتارا» للرواية العربية في العاصمة القطرية الدوحة من 13 حتى 19 أكتوبر 2025، عبر تسويق وتوزيع 565 عنواناً متنوعاً من أحدث إصدارات 79 ناشراً إماراتياً بإجمالي 2414 كتاباً.

وتضمن المعرض أنشطة ثقافية وجلسات أدبية وتواقيع للكتب، ما ساهم في تعزيز مكانة الرواية العربية، ودعم المؤلفين المحليين لإيصال أعمالهم إلى جمهور واسع في المنطقة.أما في النسخة الثانية من معرض الفجيرة لكتاب الطفل 2025، فقد رسّخت «منصة للتوزيع» حضورها عبر عرض وتوزيع 275 عنواناً من أبرز الإصدارات الإماراتية المخصصة للطفل بمشاركة 51 ناشراً، وبإجمالي 493 كتاباً، ما يعكس حرصها في إثراء التجربة القرائية للأطفال، وتعزيز شغفهم بالقراءة والإبداع.

وحول هذا الحراك، قال راشد الكوس، مدير عام «منصة للتوزيع»: «تأتي مشاركتنا في معرض الفجيرة لكتاب الطفل ومعرض كتارا للكتاب في قطر ضمن توجه استراتيجي يعكس التزامنا بدعم صناعة النشر الإماراتية، وتمكين الناشرين، وتعزيز حضور الكتاب والمحتوى العربي في المحافل الإقليمية والدولية».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه المشاركات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء منظومة ثقافية مستدامة تُسهم في نشر المعرفة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً فاعلاً في دعم الإبداع والابتكار الثقافي».

وعبر هذه المشاركات، ترسّخ «منصة للتوزيع» موقعها محلياً وإقليمياً ودولياً بوصفها منصة رائدة في نشر المعرفة، وإبراز الإبداع العربي، بما يعكس رؤيتها في بناء مستقبل معرفي مزدهر للأجيال القادمة.