الأربعاء 22 أكتوبر 2025
التعليم والمعرفة

«بيت الحكمة» يفوز بجائزة الشارقة للأدب المكتبي

«بيت الحكمة» يفوز بجائزة الشارقة للأدب المكتبي
22 أكتوبر 2025 00:32

الشارقة (الاتحاد)
تُوّج بيت الحكمة في إمارة الشارقة بجائزة «أفضل مكتبة أو مؤسسة معلومات عربية»، ضمن فئات جائزة الشارقة للأدب المكتبي في دورتها ال25، وذلك خلال فعاليات الملتقى الرابع للجائزة الذي ينعقد يومي 20 و21 تحت شعار «مؤسسات المعلومات والصناعات الثقافية والإبداعية»، بمشاركة نخبة من المؤسسات المرموقة والخبراء والباحثين في مجالات المكتبات والمعلومات على مستوى العالم العربي.
وكرم أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، مروة العقروبي المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، تقديراً لجهود بيت الحكمة في تطوير بيئة معرفية مبتكرة تجمع بين الوسائل التقنية الحديثة والتفاعل الإنساني، وذلك أثناء حفل افتتاح ملتقى الجائزة الذي نظمته مكتبات الشارقة العامة في مقر هيئة الشارقة للكتاب.
وقالت مروة العقروبي: «نفخر كثيراً بهذا الإنجاز الذي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في جعل إمارة الشارقة منارة للمعرفة ومركزاً يجمع بين الأصالة والابتكار، كما يأتي تتويجاً لمسيرة أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، لجعل بيت الحكمة فضاءً مفتوحاً للابتكار الثقافي والحوار الإنساني، ومنصة تمكن الأفراد من إعادة اكتشاف شغف المعرفة وتوسيع آفاقهم الفكرية».
وأضافت: «اليوم، نحتفي ببيت الحكمة باعتباره صرحاً ثقافياً عصرياً ينبض بالفكر والفن والحوار، وجسراً يربط الثقافة بالعالم عبر برامج ومعارض وفعاليات تخاطب مختلف الفئات والأعمار. وهذا التكريم يعزز مسؤوليتنا ويدفعنا لمواصلة العمل بإصرار لاستكمال رسالتنا في خدمة المعرفة وإلهام الأجيال، عبر مشاريع مبتكرة تسهم في تشكيل الوعي وبناء المجتمع ودعم مسيرة التعلم والإبداع».
وجاء فوز بيت الحكمة بهذه الجائزة تتويجاً لجهوده المستمرة في تعزيز الثقافة والمعرفة، من خلال مبادرات عدة تهدف إلى ترسيخ حضور الكتاب والفنون في المجتمع المحلي لجميع الفئات، ودعم تأسيس مجتمع واقتصاد المعرفة، والحفاظ على الهوية والثقافة العربية والإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الثقافة المحلية وثقافات العالم.

بيت الحكمة
