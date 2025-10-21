الخط العربي يزين متحف «شيانغ للفنون الجميلة» بمشاركة إماراتية رائدة

دبي (وام)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية في معرض «المسارات الفنية»، الذي ينظمه منتدى ليانغ يو للتراث في الصين، بمشاركة نخبة من الفنانين والخطاطين من مختلف دول العالم، وذلك في إطار تعزيز الحوار الثقافي بين الحضارتين العربية والصينية.وترأس الوفد الإماراتي الفنان والخطاط خالد الجلاف رئيس جمعية الخطاطين الإماراتيين، وضم في عضويته الخطاطتين فاطمة سالمين نائب رئيس الجمعية وفاطمة الحمادي عضو مجلس الإدارة. شهدت المشاركة الإماراتية افتتاح معرض الخط الصيني الإماراتي المشترك في متحف شيانغ للفنون الجميلة، الذي افتتحه رئيس المتحف بحضور نخبة من الأكاديميين والفنانين والخطاطين الصينيين، حيث حظيت مساهمة الإمارات بإشادة واسعة بوصفها خطوة نوعية في تعزيز حضور الخط العربي في الفضاء الثقافي الآسيوي.

وألقى الفنان خالد الجلاف كلمة خلال الافتتاح عبّر فيها عن شكره للصين ومنتدى ليانغ يو ومتحف شيانغ على الاستضافة الكريمة، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل جسراً للتواصل الفني والمعرفي بين الشعبين، كما قدم محاضرة تناول فيها تاريخ الخط العربي ومدارسه الفنية وتأثيره في الثقافات العالمية، أعقبها ندوة مشتركة بين الخطاطين الإماراتيين والصينيين حول الجوانب الجمالية والمعرفية للخطين العربي والصيني.

وفي ختام الفعالية، كرم رئيس متحف شيانغ الفنان خالد الجلاف بتقديم لوحة خطية فنية لتكون أول عمل عربي ضمن المقتنيات الدائمة للمتحف، فيما اختتم الوفد زيارته بورشة فنية للخط العربي حظيت بإعجاب الحضور الصيني وتفاعلهم الكبير.

