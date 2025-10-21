الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الخط العربي يزين متحف «شيانغ للفنون الجميلة» بمشاركة إماراتية رائدة

الخط العربي يزين متحف «شيانغ للفنون الجميلة» بمشاركة إماراتية رائدة
22 أكتوبر 2025 00:57

دبي (وام)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية في معرض «المسارات الفنية»، الذي ينظمه منتدى ليانغ يو للتراث في الصين، بمشاركة نخبة من الفنانين والخطاطين من مختلف دول العالم، وذلك في إطار تعزيز الحوار الثقافي بين الحضارتين العربية والصينية.وترأس الوفد الإماراتي الفنان والخطاط خالد الجلاف رئيس جمعية الخطاطين الإماراتيين، وضم في عضويته الخطاطتين فاطمة سالمين نائب رئيس الجمعية وفاطمة الحمادي عضو مجلس الإدارة. شهدت المشاركة الإماراتية افتتاح معرض الخط الصيني الإماراتي المشترك في متحف شيانغ للفنون الجميلة، الذي افتتحه رئيس المتحف بحضور نخبة من الأكاديميين والفنانين والخطاطين الصينيين، حيث حظيت مساهمة الإمارات بإشادة واسعة بوصفها خطوة نوعية في تعزيز حضور الخط العربي في الفضاء الثقافي الآسيوي.
وألقى الفنان خالد الجلاف كلمة خلال الافتتاح عبّر فيها عن شكره للصين ومنتدى ليانغ يو ومتحف شيانغ على الاستضافة الكريمة، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل جسراً للتواصل الفني والمعرفي بين الشعبين، كما قدم محاضرة تناول فيها تاريخ الخط العربي ومدارسه الفنية وتأثيره في الثقافات العالمية، أعقبها ندوة مشتركة بين الخطاطين الإماراتيين والصينيين حول الجوانب الجمالية والمعرفية للخطين العربي والصيني.
وفي ختام الفعالية، كرم رئيس متحف شيانغ الفنان خالد الجلاف بتقديم لوحة خطية فنية لتكون أول عمل عربي ضمن المقتنيات الدائمة للمتحف، فيما اختتم الوفد زيارته بورشة فنية للخط العربي حظيت بإعجاب الحضور الصيني وتفاعلهم الكبير.
 

أخبار ذات صلة
«دوائر النور» في فضاء الحرف
الخط والذكاء الاصطناعي في واجهة أنشطة «مدارس الحياة» بمكتبات دبي العامة
الخط العربي
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©