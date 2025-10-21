الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي في مملكة البحرين يزور مركز جمعة الماجد

وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي في مملكة البحرين يزور مركز جمعة الماجد
22 أكتوبر 2025 01:03

 دبي (الاتحاد)
 زار مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي وفدٌ من مملكة البحرين برئاسة معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي، يرافقه عبدالرحمن هادي الشمري، وأحمد محمد عباد، ونجلاء علي الدوسري، وذلك بهدف الاطلاع على أنشطة المركز والتعرّف إلى دوره في نشر الثقافة وحفظ التراث.كان في استقبال الوفد الدكتور محمد كامل جاد، المدير العام للمركز، وأنور الظاهري، مسؤول العلاقات العامة والإعلام.
وأشاد معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي، خلال اللقاء، بالدور البارز الذي يقوم به المركز في حفظ التراث الإنساني على المستويين المحلي والعالمي، مقدّمًا للمركز هديةً رمزية عبارة عن أختام دلمونية، تُعد من أبرز المعالم الأثرية المعبّرة عن حضارة دلمون القديمة التي ازدهرت في مملكة البحرين خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، عن شكره وتقديره لمعالي الوزير على زيارته الكريمة وعلى الإهداء الثمين، ناقلًا له تحيات معالي جمعة الماجد، رئيس المركز.
بعد ذلك، قام الوفد بجولة في أقسام المركز، استهلّها بزيارة معرض مسيرة العطاء، حيث شاهد صوراً توثّق الزيارات الخارجية التي قام بها مؤسس المركز إلى عدد من دول العالم، والاتفاقيات التي أبرمها باسم المركز مع مؤسسات ثقافية وجامعات عالمية.
واختُتمت الزيارة في قسم المكتبات الخاصة، حيث اطّلع الوفد على مقتنيات عددٍ من مكتبات العلماء والأدباء والمثقفين العرب.وفي ختام الزيارة، أعرب معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي عن شكره وتقديره للقائمين على المركز على حفاوة الاستقبال، وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلونها في حفظ التراث الإنساني وصونه.

