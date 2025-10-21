الأربعاء 22 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مجمع اللغة العربية يعزز التعاون مع جامعة «جِيْن جِي»

مجمع اللغة العربية يعزز التعاون مع جامعة «جِيْن جِي»
22 أكتوبر 2025 01:08

الشارقة (وام)
بحث مَجْمعُ اللُّغةِ العربيَّةِ بالشّارقة، اليوم، مع وفد أكاديمي مِن جامعةِ «جِيْن جِي» الوطنيَّةِ - تايبيه «الصين»، تعزيزِ التَّعاونِ الأكاديميِّ والثَّقافيِّ بينَ المُؤسَّستَين، وتبادُلِ الخِبْراتِ في مجالِ البحثِ اللُّغَويِّ وتعليمِ اللُّغةِ العربيَّةِ للنّاطقين بغيرِها.جاء ذلك خلال لقاء الدُّكتور امحمَّد صافي المُستغانمي، الأمينُ العامُّ لمَجْمعِ اللُّغةِ العربيَّةِ بالشّارقة، وعددٌ مِن أعضاء المَجْمع مع الوفد حيث تم اصطَحَابُ الضُّيوفَ في جولةٍ شَمِلَتْ مُختلِفَ مَرافِقِ المَجْمع، مِن بينِها مكتبةُ المَجْمع، وأَطلَعُوهم على المُعجمِ التّاريخيِّ لِلُّغةِ العربيَّة والمشروعاتِ البَحْثيَّةِ الجارية.
وقال الدُّكتور امحمَّد صافي المُستغانمي: «إنَّ مَجْمعَ اللُّغةِ العربيَّةِ بالشّارقة وبتوجيهاتِ صاحبِ السُّمُوِّ الشَّيخِ الدُّكتور سلطان بن محمَّد القاسميّ، عضوِ المجلسِ الأعلى، حاكمِ الشّارقة، يَضطَلِعُ بدورٍ رائدٍ في خِدْمةِ اللُّغةِ العربيَّةِ وتعزيزِ حُضُورِها العِلْميِّ والثَّقافيِّ على المُستوى العالميِّ»، مشيراً إلى حرصِ المَجْمعِ على توسيعِ آفاقِ التَّعاونِ الدَّوليِّ، لافتاً إلى أنَّ الزِّيارةَ تُمثِّلُ خُطوةً مُهِمَّةً نحوَ بناءِ جُسورٍ مَعْرفيَّةٍ بينَ العالَمِ العربيِّ وشرقِ آسيا مِن خلالِ اللُّغةِ والثَّقافةِ والتَّعليم.
مِن جانبه، أعرَبَ رئيسُ الوفدِ إريك شين -مُمثِّلُ المكتبِ التِّجاريِّ التّايوانيِّ في دولةِ الإماراتِ عن تقديرِهِ العميقِ لجُهُودِ المَجْمع مُنوِّهاً بالثَّراءِ المَعْرفيِّ للمشروعاتِ اللُّغويَّةِ الَّتي اطَّلَعَ عليها، ومُبْدِياً استعدادَ جامعةِ «جِيْن جِي» لإطلاقِ شراكاتٍ تعليميَّةٍ وبحثيَّةٍ مع المَجْمع تَشمَلُ تبادُلَ الطَّلَبةِ والباحثين وتنظيمَ برامجَ تدريبيَّةٍ لتعليمِ العربيَّةِ للنّاطقين بغيرِها، إلى جانبِ التَّعاوُنِ في مجالِ التِّقْنيّاتِ اللُّغَويَّةِ الحديثة.
كما أبدى الدُّكتور يونس شنج، رئيسُ قسمِ اللُّغةِ بجامعةِ جِيْن جِي، إعجابَهُ بالمستوى العالي الَّذي يُقدِّمُهُ مَجْمعُ اللُّغةِ العربيَّةِ بالشّارقة للطُّلّابِ غيرِ العربِ في إطارِ تدريسِ العربيَّةِ للنّاطقين بغيرها.
واطَّلَعَ الوفدُ على جُهُودِ المَجْمعِ في خِدْمةِ اللُّغةِ العربيَّة خاصة مشروعَ المعجمِ التّاريخيِّ لِلُّغةِ العربيَّة، الَّذي يُعَدُّ أهمَّ وأضخمَ مشروعٍ مَعْرفيٍّ أُنجِزَ في تاريخِ اللُّغةِ العربيَّة.
واختُتمتِ الزِّيارةُ بجَلْسةٍ نقاشيَّةٍ، تناوَلَتْ سُبُلَ تعزيزِ التَّعاونِ المُستقبليِّ إضافةً إلى تبادُلِ الدُّرُوعِ والهدايا التَّذكاريَّةِ والتقاطِ الصُّوَرِ الجَماعيَّة.

أخبار ذات صلة
مجمع اللغة العربية بالشارقة يضيء على مبادراته العالمية في الرياض
مجمع اللغة العربية
آخر الأخبار
طفل فلسطيني يقف على حافة شارع متضرر بعد غارة إسرائيلية على مدينة طوباس بالضفة الغربية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضمان حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية
اليوم 02:32
أطفال فلسطينيون يتلقون حصصاً غذائية من مطبخ خيري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: تدفق الغذاء إلى غزة أقل بكثير من المستهدف
اليوم 02:32
طفلة فلسطينية فقدت ساقها جراء القصف في مخيم بمدينة رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وزارة التعليم الفلسطينية: مقتل 20 ألف طالب منذ 7 أكتوبر
اليوم 02:32
جيه دي فانس يتحدث إلى وسائل الإعلام في إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
تفاؤل أميركي بصمود اتفاق غزة والانتقال للمرحلة التالية
اليوم 02:32
مركبات «الصليب الأحمر» خلال نقل جثامين فلسطينيين (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: إسرائيل سلّمت جثامين 15 فلسطينياً
اليوم 02:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©